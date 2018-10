Godinho Lopes exige indemnização

Nesta passada quarta-feira, Godinho Lopes viu o seu processo contra Bruno de Carvalho (Presidente do Conselho Directivo), Jaime Marta Soares (Presidente da Mesa da Assembleia Geral) e Jorge Bacelar Gouveia (Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting) dar entrada no Tribunal de Instância Central. O valor pretendido pelo ex-dirigente do clube é de meio milhão de euros.

Godinho Lopes acusa os três presidentes, nomeados anteriormente, de atentado ao seu bom nome, acusando-o de má gestão. Desta maneira, o ex-presidente leonino decidiu recorrer à justiça mas sem querer receber qualquer dinheiro do clube, processou de forma nominal os três responsáveis.

É de destacar que o ex-dirigente leonino já não é sócio do clube, tendo sido expulso dessa condição, durante esta «luta» que já se arrasta há algum tempo.