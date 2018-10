Mais uma «final» para os leões: Moreirense x Sporting

A cinco jornadas do final do campeonato, é a vez da batalha entre Moreirense e Sporting. Os pupilos de Jorge Jesus continuam a acreditar na possibilidade de vencer o campeonato e pretendem lutar até ao fim, encarando cada partida como uma final. O Moreirense, por sua vez, não tem nada a perder, já que se encontra livre da zona de despromoção, bem como dos primeiros lugares da tabela classificativa.

No que toca a confrontos entre estas duas equipas, o Moreirense enfrentou a «turma» de Alvalade por 14 vezes, das quais venceu duas, perdeu nove e empatou três. Relativamente a golos marcados, é também o Sporting quem vai na frente, com 30 golos apontados, com 15 golos sofridos. O último embate entre estas duas formações deu-se em Dezembro, 13, a contar para a 13ª jornada do campeonato português. Desta partida foi a equipa leonina quem saiu vitoriosa, com três bolas apontadas contra uma (3-1).

Estatisticamente, é o Sporting quem se encontra em vantagem, sendo apontado como favorito para esta partida. De todos os modos, o Moreirense não pretende entregar os 3 pontos de bandeja, ainda que se encontre numa partida de extremos, já que ocupa o 14º lugar da tabela, com 29 pontos, em relação aos leões que, com 71 pontos somados, ocupam o 2º lugar.

É de destacar que, ainda que espere dificuldades neste terreno, o Sporting não se pode dar ao luxo de perder qualquer ponto, isto se quiser continuar na corrida pelo título, onde está, a dois pontos do primeiro classificado. Para esta partida, o técnico leonino já poderá contar com Adrien Silva, que regressa ao plantel, depois de cumprir castigo na jornada anterior. Quanto ao técnico do Moreirense, este não poderá contar nem com Iuri Medeiros, nem com Palhinha, já que ambos os jogadores têm contrato com o Sporting.

Declarações dos técnicos

Miguel Leal, técnico do Moreirense, antevê as dificuldades que a sua equipa enfrentará contra o Sporting, mas não deixa de acreditar na possibilidade de arrancar pontos ao 2º classificado, «Um jogo que vale tantos pontos como os outros (...) única diferença é que vamos defrontar um adversário que luta pelo título. A nossa preparação foi igual. O Sporting é um adversário muito difícil que está num bom momento e moralizado (...) o favoritismo é do Sporting mas nós acreditamos. O treinador tem de ser o primeiro a acreditar que é possível pontuar». Relativamente às regras que deixam de fora os seus dois jogadores, o técnico da casa não teve problema em expressar a sua discordância, «Não fui eu que criei essas regras, para mim deviam jogar. Pode haver alguma desconfiança mas não acredito nisso.» - foram estas as palavras do treinador do Moreirense.

No que diz respeito a Jorge Jesus, o técnico leonino mostra-se confiante mas não deixa de valorizar o adversário. Para mais esta «final», o Mister leonino conta com o apoio dos adeptos do clube, «...A experiência que tenho é que é sempre um jogo difícil, num campo onde o Moreirense é forte. Sabemos e temos o conhecimento disso, que eles são fortes nas bolas paradas. Estamos preparados para todas essas situações, ainda que sendo sempre jogo em que podem existir situações que nos podem surpreender. Acreditamos que vamos estar novamente com os nossos adeptos em grande número para ganharmos mais uma final.» - foram estas as palavras do treinador do Sporting.

O árbitro da partida será Bruno Paixão, para mais um embate decisivo na luta pelo título e na luta pela permanência na Liga NOS.