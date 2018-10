Villarreal - Liverpool e Shakhtar - Sevilla: Liga Europa ao nível da Champions

O caminho até chegar à final da Liga Europa está ao rubro e as meias finais prometem dar que falar. O Villarreal enfrenta o poderoso Liverpool depois das duas equipas terem sofrido e muito para chegarem à meia final. No caso dos ingleses é de salientar que a eliminatória frente ao Dortmund foi uma das mais incríveis da história e claro, a motivação para eliminar os espanhóis aumentou ainda mais e o Liverpool já sonha com o troféu, mas pela frente terá um Villarreal que na Liga BBVA já travou por exemplo o Barcelona. O Sevilla tem sido dono e senhor da competição e procura chegar à 3ª vitória seguida da prova. O duelo que será entre duas equipas que iniciaram a época na Liga dos Campeões promete ser disputado com equilíbrio, com ambos os colectivos a contarem com bons valores no plantel. O Shakhtar foi a besta negra do Braga e com os seis tentos marcados diante os minhotos o aviso para o Sevilla está lançado. Tal como na Champions, fica o registo para a possibilidade de duas equipas espanholas poderem chegar à final reforçando assim a hegemonia espanhola no futebol europeu. Em oito equipas que compõem as meias finais das duas provas, quatro formações são espanholas (Villarreal, Sevilla, Atlético e Real Madrid). Pode acompanhar tudo em directo em VAVEL Portugal.