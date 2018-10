BBC tripla selvagem: Real Madrid atropela Getafe e fica a 1 ponto do Barcelona

Em tarde de festa goleadora, o Real Madrid deslocou-se ao recinto do Getafe aplicando chapa 5 com 5 marcadores diferentes. Em jogo a contar para a jornada 33 da La Liga os merengues contaram com os tiros da famosa tripla BBC e ainda com os festejos de James e Isco. Com este resultado o Real fica provisoriamente a 1 ponto do líder Barcelona. CR7 voltou a fazer o gosto ao pé atravessando uma série diabólica de golos, depois do hat-trick na Champions.

Nesta partida em Getafe, James esteve acima do costume e foi dos pés do colombiano que saiu o cruzamento letal para Benzema inaugurar o marcador ao minuto 29. Em cima do intervalo, o avançado desenhou um lance lindo com Isco e na cara do golo o espanhol não vacilou apontado o 0-2 com que o Real viria a descer para os balneários. O irrequieto e melhor em campo Benzema entrou louco na 2ª parte e serviu Bale para o 0-3 logo a abrir a 2ª etapa do duelo. A sigla BB sentia que faltava o C mas tudo a seu tempo… os últimos 15 minutos foram emocionantes e foi neste período que o Getafe bateu Navas reduzindo para 1-3 por intermédio de Sarabia. O recém-entrado, Lucas não gostou do golo sofrido e partiu para um lance supersónico, levando o esférico até ao tento de James pouco depois. O 1-5 final só viria a registar-se no período de compensação e o autor é mesmo esse que está a pensar: Cristiano Ronaldo. O luso tem de agradecer ao mini galáctico Jesé que o assistiu de forma perfeita para o tiro que fecharia mais uma tarde BBC. O avançado Benzema foi o man of the match com 1 golo e duas assistências e no total são já 22 os golos do francês na La Liga. Bale por sua vez soma já 16 tentos, um registo interessante numa temporada tão instável do extremo merengue. Por fim o C de Cristiano é sinónimo de 31 tiros certeiros, números astronómicos que lhe permitem liderar a corrida pela bota de ouro. Ao todo a tripla tem agora 69 golos no campeonato, um registo soberbo só ao nível dos predestinados para o futebol. O Real está agora com 75 pontos a apenas 1 do Barcelona que lidera com 76, mas que apenas jogará este domingo diante o Valencia.