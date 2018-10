Formula 1: E vão três em três para Nico Rosberg!

Nico Rosberg saiu da pole position e ganhou dividendos por ser o único piloto, a começar a corrida com pneus macios. Logo na primeira curva os dois Ferraris de Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel tocaram-se provocando danos em ambos os veículos, mas nada que os impedisse de continuarem em prova. Daniel Ricciardo da Red Bull-TAG-Heuer, que saiu da segunda posição, ultrapassou no arranque Rosberg, mas na terceira um dos pneus traseiros rebentou por completo, obrigando mesmo a entrada em pista do Safety Car.

A estratégia de Nico Rosberg foi certeira já que não precisou de trocar de pneus ao longo de toda a corrida, ao contrário dos restantes pilotos, que usaram super macios. O alemão foi ganhando cada vez mais vantagem e precisou apeans de ir gerindo a corrida da melhor maneira, para não ter qualquer sobressalto. No final a vitória foi mais que natural para o corredor da Mercedes.

No segundo lugar ficou Sebastian Vettel e em terceiro Daniil Kvyat companheiro de Daniel Ricciardo, que ficou logo atrás com Raikkonen a ser quinto. Lewis Hamilton que saiu do último lugar da grelha, conseguiu recuperar até ao sétimo posto, mas tem já uma desvantagem de 36 pontos para com Nico Rosberg. O próximo grande prémio será disputado a 29 e 30 de Abril em Sochi, na Rússia.

Classificação do GP da China:

1. Nico Rosberg, Mercedes, 1:38:53.891

2. Sebastian Vettel, Ferrari, a 37.776

3. Daniil Kvyat, Red Bull-TAG Heuer, a 45.936

4. Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer, a 52.688

5. Kimi Räikkönen, Ferrari, a 1:05.872

6. Felipe Massa, Williams-Mercedes, a 1:15.511

7. Lewis Hamilton, Mercedes, a 1:18.230

8. Max Verstappen, Toro Rosso-Ferrari, a 1:19.268

9. Carlos Sainz Jr, Toro Rosso-Ferrari, a 1:24.127

10. Valtteri Bottas, Williams-Mercedes, a 1:26.192

Classificação Mundial de Pilotos:

1. Nico Rosberg, 75 pontos

2. Lewis Hamilton, 39

3. Daniel Ricciardo, 36

4. Sebastian Vettel, 33

5. Kimi Räikkönen, 28

6. Felipe Massa, 22

7. Daniil Kvyat, 21

8. Romain Grosjean, 18

9. Max Verstappen, 13

10. Valtteri Bottas, 7

11. Nico Hülkenberg, 6

12. Carlos Sainz Jr, 4

13. Stoffel Vandoorne, 1

Classificação Mundial de Construtores

1. Mercedes, 114 pontos

2. Ferrari, 61

3. Red Bull-TAG Heuer, 57

4. Williams-Mercedes, 29

5. Haas-Ferrari, 18

6. Toro Rosso-Ferrari, 17

7. Force India-Mercedes, 6

8. McLaren-Honda, 1