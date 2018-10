Barclays Premier League: Leicester empata no último minuto em jogo louco frente ao West Ham

A 4 rondas do fim, o Leicester mantém-se firme na liderança da Premier League, depois de ter empatado frente ao West Ham a 2 bolas. A partida colocou frente a frente duas equipas surpreendentes, e o equilíbrio táctico proporcionou um verdadeiro espectáculo, só ao nível da empolgante Liga Inglesa. Para além dos golos, a partida teve também muita polémica, com 2 grandes penalidades e a expulsão do craque Vardy. O Leicester continua no topo do campeonato com 8 pontos de vantagem sobre o 2º classificado, o Totenham, que apenas entrará em campo esta segunda-feira, frente ao Stoke City. O West Ham, por sua vez, encontra-se a apenas 3 pontos do Manchester United na luta feroz pelo 5º lugar.

Leicester e West Ham defrontaram-se numa partida emocionante e com polémica

A jogar em casa, o soberbo líder Leicester inaugurou o marcador ao minuto 18, com o matador Vardy a fazer estragos com um tiro de belo efeito, depois de um passe letal de Kanté. Na 1ª parte, o Leicester controlou territorialmente o duelo, beneficiando do tento marcado para gerir o esférico em posse. Na 2ª parte, a história do jogo viria a mudar, e foi logo ao minuto 56 que a polémica se instalou nas 4 linhas. A estrela do líder Vardy simulou uma grande penalidade, e o juíz da partida não tremeu e mostrou o 2º cartão amarelo, que resultou em expulsão do melhor marcador da Premier League. O técnico Claudio Ranieri fez marcha atrás e deu a iniciativa de jogo ao West Ham.

Ao minuto 84, o West Ham beneficiou de um castigo máximo, e Andy Carroll rematou a contar, igualando o duelo com uma penalidade fruto de uma decisão duvidosa do árbitro. Galvanizado com o empate e a jogar contra 10 unidades, o West Ham partiu para cima do líder, e foi com um remate fantástico de Cresswell que deu a volta ao marcador, a 4 minutos dos 90. Quando o West Ham pensava ter os 3 pontos garantidos, eis que a alma do Leicester veio ao de cima. Os pupilos de Ranieri reagiram aos tentos sofridos e, mesmo em inferioridade numérica, ainda tiveram pernas para atacar. Ao minuto 95 o árbitro assinalou grande penalidade para o Leicester e o Estádio King Power quase explodiu de alegria. Para bater o castigo máximo, Ulloa assumiu a responsabilidade, e na marca dos 11 metros bombardeou as redes do West Ham, fechando o score em 2-2.

Ulloa foi o autor do segundo golo do Leicester, consolidando o empate a 2 bolas

Com 12 pontos em disputa nas 4 jornadas que faltam jogar, o Leicester tem 73 pontos no 1º lugar, com 8 pontos de vantagem sobre o 2º colocado, o Totenham, que pode ainda reduzir para 5 pontos de diferença, caso supere o Stoke City esta segunda-feira. Começam a faltar adjectivos para descrever o Leicester, e uma coisa é certa: o sonho está a cada semana que passa mais perto de se tornar realidade.