Benfica: Gaitán e Mitroglou estão OK para duelo frente ao Setúbal

Depois de terem falhado o jogo diante o Bayern, Gaitán e Mitroglou estão aptos e entram nas contas de Rui Vitória para a recepção ao Vitória de Setúbal. As 2 águias fizeram muita falta na Champions, mas estão de volta para uma batalha decisiva na luta pelo título. Recorde-se que Gaitán tem vindo a sofrer esta temporada variadíssimas lesões, e nem sempre tem tido chance de perfumar o futebol da Luz com toda a sua classe e talento.

No caso do grego Mitroglou, o regresso faz Vitória respirar de alívio, por se tratar do matador que, a par de Jonas, tem vindo a contribuir para a mega recuperação encarnada na tabela classificativa. O avançado leva já 18 tentos na Liga NOS e será uma das setas apontadas às redes do Vitória na partida desta segunda-feira, que irá fechar a jornada 30 da Liga NOS, onde, no Estádio da Luz, o Benfica tentará recuperar a liderança perdida para o rival Sporting.