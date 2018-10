Matheus Pereira foi «herói» no lado B

Foi o «herói» no último «derby» das equipas B, de Sporting e Benfica. O brasileiro Matheus Pereira marcou os dois golos, o primeiro de grande penalidade e o segundo num remate cruzado, após assistência de Daniel Podence. Porém esta não é uma situação nova para o extremo leonino, que já nas camadas jovens tinha o hábito de marcar e resolver os encontros frente aos encarnados.

Matheus Pereira tem estado em destaque esta época, não só pela chamada à equipa principal, onde já fez oito jogos. Participou em duas partidas da Taça de Portugal, tendo marcado por duas vezes e também em cinco desafios da Liga Europa, com três golos apontados. Na segunda liga, Matheus jogou onze partidas e marcou sete golos.

O jovem leão deixou uma mensagem numa rede social, após o final do desafio com as águias. «Quero agradecer a todos os adeptos que marcaram presença hoje. Um grande espectáculo! Estou aqui para ajudar e esforçar-me ao máximo! Tudo pelo Sporting onde for preciso, onde me chamarem! Grand vitória e trabalho da equipa!»