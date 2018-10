Premier League: Histórico Aston Villa desce

O Aston Villa foi derrotado no sábado, por 1-0, na visita ao Manchester United, e assim permaneceu no último lugar, após 34 jornadas. O clube de Birmingham esteve 29 anos consecutivos no campeonato principal, conquistando sete títulos nacionais, sete taças de Inglaterra, cinco taças da Liga e uma Supertaça. Em termos internacionais, os “villans” foram campeões da Europa em 1982, ano em que venceram a Supertaça Europeia, enquanto, em 2001, ganharam a Intertoto.

O clube anunciou esta segunda-feira, em comunicado, a resignação dos diretores Mervyn King e David Bernstein. A nota do histórico emblema refere que “é com pesar” que anuncia a saída dos dois diretores e que o presidente Steve Hollis mantém-se focado na contratação de um novo treinador, assim como em negociações para a venda do clube.

Um golo do jovem avançado Marcus Rashford (32) ditou o resultado que resulta na confirmação do pesadelo dos “the villans”, o quinto clube inglês com melhor palmarés. Com a descida de divisão certa, o Aston Villa decidiu cancelar a eleição do jogador da época há poucos dias. “Nestas circunstâncias, tenho a certeza de que os nossos adeptos compreendem”, disse um porta-voz do clube sobre a decisão.

Também Gabriel Agbonlahor, internacional inglês, tem tido problemas com o clube. Recentemente o avançado do Villa foi apanhado a fumar um cachimbo de água, quando estava de férias no Dubai. O clube de Birgmingham decidiu não penalizar o atleta após o incidente nos Emirados Árabes Unidos, mas o seu peso excessivo continua a ser uma preocupação, embora isso não seja assumido oficialmente.