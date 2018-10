Newcastle em risco de descida

Será uma pena se este Newcastle versão 2015/16 descer de divisão. Neste momento os Magpies têm 29 pontos em 34 jogos, faltando quatro jornadas para o fim da Premier League. Estão abaixo da linha de água, em 19º lugar a dois pontos do Norwich que está em 17º, primeiro lugar de salvação.

Para conseguir permanecer no escalão maior do futebol inglês, o Newcastle terá pela frente quatro verdadeiras finais, e com grau de dificuldade teoricamente variável: primeiro desloca-se a Liverpool já neste sábado, depois recebe o Crystal Palace, equipa que ainda não garantiu a permanêcia. Posteriormente os Toons defrontam o já despromovido Aston Villa fora, terminando o campeonato em St. James´s Park aquando da recepção ao Tottenham, que ainda poderá estar na luta pelo título.

No último encontro a equipa de Rafa Benítez empatou a um com o Manchester City, com os golos de Aguero para o City e Vurnon Anita para os Magpies. Este Newcastle tem jogadores de bom nível como Andros Townsend, Aleksandar Mitrović (no principio da época o Benfica estava interessado nele), Fabricio Coloccini ou Papiss Cissé.

Jogam no St. James Park que tem capacidade para 52,405 espetadores sendo o quarto maior estádio de Inglaterra atrás de Old Trafford, Emirates e Etihad. O clube já foi campeão inglês quatro vezes e tem como grande goleador Alan Shearer com 206 tentos. Joga numa intensidade tremenda, com ataques muito rápidos e empolgantes em que Cissé e Moussa Sissoko fazem a diferença.

Em termos defensivos procuram os confrontos diretos que muitas vezes perdem e os adversários aproveitam para criar perigo, muito por culpa da sua estratégia defensiva é que a equipa está mal classificada. Ou seja se tudo correr bem são uma equipa dificil de bater mas se corre mal a equipa tem muitas dificuldades e revela-se muito frágil.

Veremos se o milagre é possível para os lados de St. James´s Park, ou se outro histórico do futebol britânico diz adeus à Premier League.