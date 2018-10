Luta feroz pelo título: águias Mitroglou e Jonas e leões Slimani e Teo são sinónimo de 81 tiros certeiros

Os números são estratosféricos: 2 rivais, 4 avançados e 81 golos, dados incríveis só ao nível dos grandes craques mundiais. No Benfica, Jonas e Mitroglou, e no Sporting, Slimani e Teo: a luta está arrepiante e estas 4 estrelas do golo têm tornado esta edição 2015/2016 da Liga NOS uma das mais empolgantes de sempre. A 4 jornadas do fim, o Benfica lidera, mas o Sporting mantém a perseguição, ocupando o 2º lugar, a apenas 2 pontos das águias. Este desempenho deve-se, em grande parte, à inspiração goleadora dos 4 artilheiros de vermelhos e verdes.

De um lado, Jonas, com 31 golos, é o líder da lista de melhores marcadores e está na luta com Cristiano e Suárez pela bota de ouro. Por outro, Mitroglou, que já leva 18 tiros certeiros em época de estreia em Portugal, mostrando um faro letal pelas redes contrárias. Do lado verde, Slimani surge em 2º na lista, com 24 tentos, atravessando a sua melhor época de sempre de leão ao peito. Por fim, Teo soma até agora 8 golos, estando finalmente a justificar o investimento depois de vários meses de intermitência.

Em suma, o futebol luso tem o prazer de contar com 4 avançados de classe internacional e que são apostas das selecções do Brasil, da Grécia, da Argélia e da Colômbia. Juntos, Benfica e Sporting têm 145 golos na Liga, sendo que este quarteto contribuiu com 81 festejos (cerca de 55% dos golos totais das duas equipas). É de golos que a luta pelo título vive, e resta aguardar se serão águias ou leões a furar mais vezes as redes contrárias rumo ao 1º lugar.