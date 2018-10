Sporting x U. Madeira: ‘Leões’ não querem perder a corrida pelo título

O Sporting defronta amanhã a União da Madeira, onde ambas as equipas estão proibidas de perder pontos, embora em sentidos opostos. Os ‘leões’ enfrentam uma boa fase no campeonato, onde venceram os últimos 5 jogos (Estoril, Arouca, Belenenses, Marítimo e Moreirense), e pretendem continuar com esta veia vencedora para ainda aspirarem ao título nacional.

Do outro lado, a União da Madeira não vence desde a 19ª jornada, onde venceu em casa o Nacional por 3-0. Assim, para evitarem a descida de divisão, o clube madeirense tem que vencer os restantes jogos do campeonato.

Jorge Jesus critica o poder dos árbitros

Na opinião do treinador do Sporting, “os árbitros estão a exagerar no poder que têm porque estão a expulsar, não só o Jorge Jesus mas também os meus colegas, algumas vezes por tudo e por nada”, referindo-se à sua expulsão no último jogo frente ao Moreirense.

Relativamente ao jogo frente à União da Madeira, o técnico lembra que foi “uma das poucas equipas que nos conseguiu vencer”, alertando para “dois ou três jogadores com muita qualidade em saídas de contra-golpe”. Não coloca, no entanto, em causa a vitória do Sporting, afirmando que a equipa “tem mostrado confiança e uma qualidade de jogo muito boa”.

Assim, o Sporting deverá apresentar no onze Rui Patrício, Schelotto, Coates, Rúben Semedo, Bruno César, William Carvalho, Adrien Silva, João Mário, Bryan Ruiz, Teo Gutiérrez e Slimani.

Norton de Matos com poupanças

Face à situação de haver 5 jogadores em risco de exclusão e 2 condicionados por lesão, o treinador do União da Madeira relembrou que o clube tem ainda “quatro finais até ao final da Liga” e que haverá poupanças frente ao Sporting para ter o plantel na máxima força frente à Académica na jornada seguinte, um adversário direto na luta pela manutenção.

Relativamente ao jogo frente ao Sporting, Norton de Matos tem “consciência da diferença de valor entre as duas equipas” e que tudo farão para “dignificar (...) o União” e “tentar pontuar nesta primeira final”.

Desta forma, dos 5 jogadores em risco de exclusão, apenas Paulo Monteiro e Soares foram convocados. Assim, Norton de Matos deverá lançar de início Gudiño, Carlos Manuel, Paulo Monteiro, Galo, Joãozinho, Soares, Breitner, Rúben Andrade, Danilo Dias, Amilton e Élio Martins.

Quanto ao histórico de confrontos entre o Sporting e a União da Madeira, os ‘leões’ saem favorecidos com um total de 8 vitórias e 3 empates, contra apenas 1 vitória da equipa visitante, que aconteceu esta temporada.

Nesta reta final, nem Sporting nem a União da Madeira podem perder pontos que possam comprometer os seus objetivos, embora muito distintos: Sporting precisa de vencer para continuar na luta pelo título nacional e a União precisa de pontuar para garantir a sua manutenção.