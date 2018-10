Euro 2016: Fernando Santos divulgará a lista final a 17 de Maio

A Federação Portuguesa de Futebol confirmou a data do tão aguardado anúncio da lista final dos craques que Fernando Santos escolherá para representar as quinas no Euro 2016. No dia 17 de Maio, o comandante da nação lusa divulgará os eleitos e serão desfeitas todas as dúvidas que com certeza se mantêm bem patentes na mente do seleccionador. As principais incógnitas residem no meio campo, por ser um sector onde existe uma quantidade e uma qualidade incrível. Miguel Veloso, João Moutinho, Danilo Pereira, William Carvalho, Tiago, Renato Sanches, André Gomes, João Mário e Adrien Silva, nove craques que neste momento parecem estar na linha da frente para uma chamada final para França. A qualidade é de tal forma intensa que existem ainda outros médios com potencial: André André e Rúben Neves surgem também no radar de Fernando Santos mesmo tendo em conta que têm vindo a perder fulgor no FC Porto.

Esta geração é brilhante e é caso para dizer que é no meio que está a virtude da dúvida de Fernando Santos. No sector defensivo e atacante as escolhas não deverão surpreender e é sob o comando de Cristiano Ronaldo que Portugal partirá para França levando confiança, ambição e talento na bagagem. A contagem está cada vez mais decrescente e dia 17 de Maio já se saberá quais as soluções que Fernando Santos terá para o mega duelo da 1ª jornada da fase de grupos do Euro frente à nação islandesa no dia 14 de Junho às 20h00.