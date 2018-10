Campeonato espanhol ao rubro

O Campeonato espanhol está emocionante: neste momento o Barcelona tem 82 pontos, tal como o Atlético, enquanto que o Real Madrid tem 81 pontos. Os catalães são primeiros devido ao goal-average, isto é, a diferença entre golos marcados e sofridos - enquanto que o Atlético regista 43, o Barça conta com o surpreendente número de 73.

A três jornadas do fim, olhamos para o calendário: O Barça, na jornada 36, vai a Sevilha jogar com o Bétis, depois recebe o Espanhol no dérbi da Catalunha e acaba em Granada. Por seu turno, o Atlético recebe o Rayo Vallecano, vai ao campo do Levante e termina com o Celta de Vigo no Vicente Calderón. O Real Madrid desloca-se ao campo da Real Sociedade, joga em casa contra o Valência e acaba o campeonato na Corunha.