Liga dos Campeões: Cristiano em Manchester à procura de mais recordes

Com 16 tentos nesta temporada com a bola das estrelas, Cristiano Ronaldo está a 2 tiros certeiros de ultrapassar o recorde que o próprio atingiu em 2014. O jogo entre o Real Madrid e o Manchester City joga-se esta terça-feira e o regresso do astro luso a terras de sua majestade tem levado os ingleses ao delírio. O craque blanco falhou o jogo da Liga BBVA por lesão, mas regressa para fazer os merengues sonhar com mais uma final da Liga que Ronaldo estrelou.

Para esta 1ª mão da meia final, relevo também para Pellegrini, actual treinador do City, que já orientou o clube merengue. Em campo estarão muitas estrelas do futebol mundial, como David Silva, De Bruyne e Aguero, passando por Kroos, Ronaldo e Bale. De salientar ainda que, na estreia do City nesta fase da Champions, o técnico dos ingleses não contará com o patrão do miolo, Yaya Touré. Em sentido inverso, Zidane já poderá lançar Benzemá, que regressará ao 11 para compôr a tripla BBC, juntamente com Bale e Cristiano. O apito inicial será dado às 19h45, e com tantos astros perder o duelo seria um crime.