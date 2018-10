Clássico já apita: Artur Soares Dias será o juiz do Porto x Sporting

As nomeações para a jornada 32 da Liga NOS foram conhecidas esta terça-feira. O destaque vai para a escolha óbvia e inteligente, no árbitro Artur Soares Dias para apitar o empolgante FC Porto x Sporting CP. A escolha é sem dúvida a mais acertada por se tratar do melhor árbitro lusitano em 2015-2016. O homem do apito é natural de Vila Nova de Gaia e conta no currículo desta temporada com presenças em dérbis lisboetas e no Clássico da 1ª volta em Alvalade entre leões e dragões. É conhecido por ser um juiz sereno e por dar liberdade aos jogadores na abordagens aos lances faltosos. O facto de não ter estado envolvido em jogos polémicos é uma mais valia para apitar este que será o último duelo entre 2 dos chamados 3 grandes do futebol das quinas. A época tem sido extremamente dura para a classe e é necessário para bem da Liga lusa jogar mais com a bola do que protestar lances de arbitragem. A luta pelo titulo passa pela Luz e pelo Dragão e seria de todo vantajoso que tanto Bruno Paixão (Benfica x Guimarães) e Soares Dias tivessem noites tranquilas fazendo soar os seus apitos em prol da verdade desportiva.