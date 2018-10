NHL: Islanders vencem Lightning, Predators garantem meias-finais

Liderados pelo capitão o luso canadiano John Tavares, os New York Islanders venceram o primeiro jogo de uma das meias-finais da Conferência Este, no terreno dos Tampa Bay Lightning por 3-5. Os Isles que na primeira ronda haviam eliminado os Florida Panthers, num total de 4-2, até entraram a perder na última madrugada, na Amalie Arena , mas um bis de Shane Prince e um golo de Travis Hamonic, com assistência de John Tavares, permitiu à equipa de Nova Iorque sair a vencer por 1-3, no fim do primeiro período.

De resto no segundo período John Tavares ampliou a vantagem, perante a incapacidade dos Tampa Bay, que na primeira ronda eliminaram os Detroit Red Wings, com 4-1 na serie. Os Lightning tiveram pela frente um Thomas Greiss em noite inspirada, defendendo 33 remates. Ainda assim no terceiro período a formação da Florida reduziu para 3-4, com golos de Kucherov e Filppula, mas a jogarem sem o guarda-redes na tentativa do empate, os Islanders aproveitaram para «matar» o encontro, fazendo o 3-5 por Clutterbuck. O jogo está marcado para o próximo sábado, de novo em Tampa Bay.

Predators surpreendem Ducks

Na única partida que faltava jogar da primeira ronda dos playoffs, os Nashville Predators foram a Anaheim vencer os Ducks por 1-2. A equipa do estado do Tennessee, entrou de rompante marcando dois golos logo no primeiro período, por intermédio de Colin Wilson e Paul Gaustad. Para este triunfo contribuiu de forma decisiva o guarda-redes Pekka Rinne com 36 defesas.

Rinne foi quase intransponível (Foto: nhl.com)

O melhor que os Ducks conseguiram fazer, foi reduzir a desvantagem para 1-2, já no terceiro período com um golo de Ryan Kesler. Este é o quarto ano consecutivo que a equipa de Anaheim perde o jogo 7, a jogar em casa. Quanto aos Nashville Predators vão agora ter pela frente numa das meias-finais da Conferência Oeste os San Jose Sharks, que bateram os LA Kings por 4-3.

A outra meia-final da Conferência Oeste vai colocar frente-a-frente os St. Louis Blues, que derrotaram os campeões em título Chicago Blackhawks por 4-3, com os Dallas Stars, que eliminaram os Minnesota Wild na primeira ronda por 4-2. No lado Este vamos ter o grande confronto entre os Washington Capitals, que ronda inaugural bateram os Philadelphia Flyers por 4-2, frente aos Pittsburgh Penguins, que ganharam aos New York Rangers por 4-1.

O mesmo é dizer que neste encontro vamos ter um novo embate entre Alex Ovechkin dos Capitals, frente a Sidney Crosby nos Penguins. O primeiro desafio está marcado já para a próxima madrugada em Washington.