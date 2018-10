Armada espanhola ao ataque na Liga Europa: Sevilla e Villarreal em vantagem, por supuesto

Em noite de futebol espectáculo na Liga Europa, a armada de nuestros hermanos superiorizou-se a ingleses e ucranianos. A jogar fora de portas, o Sevilla empatou a 2 bolas, beneficiando por ter feito o gosto ao pé no recinto do Shakhtar. Os espanhóis entraram em campo decididos a tomar conta do jogo, e ao minuto 6 Vitolo inaugurou o marcador. Os ucranianos reagiram e empataram pouco depois por intermédio de Marlos, dando vida à eliminatória.

O Sevilla mantém acesa a esperança de renovar o título europeu

O Shakhtar cresceu com o tento e, ao minuto 35, deu completamente a volta ao marcador, com Marlos a encontrar Stepanenko solto para o 2-1. O carrasco do Braga gelou o actual vencedor da Liga Europa, mas o Sevilla viria a mostrar que quer voltar a levantar o troféu. Na 2ª parte os espanhóis subiram no terreno, lutaram e chegaram mesmo ao empate a 8 minutos dos 90. O experiente avançado Gameiro fez a bola beijar a rede ucraniana, fixando o 2-2 final. O Sevilla decidirá a eliminatória no seu reduto e entrará em campo em vantagem, mas frente aos craques brasileiros do Shakhtar nada estará ainda decidido.

Na outra partida das meias finais, o Villarreal recebeu e venceu o poderoso Liverpool por 1-0, num jogo verdadeiramente dramático. O equilíbrio e o medo de errar foi uma constante durante 90 minutos e o 0-0 era o cenário mais expectável. Ao minuto 92, porém, emergiu a alma espanhola para ''matar'' os ingleses em cima do apito final. O renegado pelo FC Porto Adrian Lopez surpreendeu tudo e todos e marcou um golaço que coloca o Villarreal em vantagem na eliminatória. Dentro de uma semana o Liverpool contará com o calor do seu público, mas os espanhóis beneficiam do tento marcado ao cair do pano da 1ª mão, numa competição que tem vindo a ganhar cada vez mais prestígio no mundo do futebol.