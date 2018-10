FC Porto x Sporting: O Clássico dos Clássicos

Para qualquer apaixonado pelo desporto Rei, um Clássico do Futebol é sempre um bom motivo para juntar os amigos, vestir as camisolas, colocar os cachecóis ao pescoço e ir até ao Estádio ou sentar em frente da televisão para acompanhar tudo o que se passa dentro de campo.

Este sábado é a vez de dois históricos do futebol em Portugal entrarem em campo. FC Porto e Sporting fazem amanhã do último Clássico da temporada, o Clássico dos Clássicos, e hoje o VAVEL Portugal faz a antevisão ao encontro.

O momento: Sporting

Comecemos então pelo segundo classificado. Os leões de Jorge Jesus contam neste momento com 77 pontos. Desses 77 pontos os leões contabilizam apenas 2 derrotas, uma delas em casa com o Benfica, e outra fora, com o União da Madeira no fecho da primeira volta, ambas por 1-0. No que ao resto dos jogos diz respeito é fácil fazer as contas: na chegada à 32ª jornada os leões têm apenas 5 empates contabilizando então as 24 vitórias em 31 jogos.

Seis vitórias nos últimos seis jogos e quase todas com mais do que um golo marcado (com excepção ao jogo com o Moreirense em que a vitória só se deu pela margem mínima). E já que falamos em golos, é importante também salientar que a equipa leonina conta com 61 golos festejados contra apenas 20 sofridos (dos três grandes é a equipa de JJ que conta com a menor média: 0.6).

O Sporting viaja até à invicta liderado pelo capitão Adrien // Foto: Facebook do Sporting CP

Já a jogar fora os leões mostram-se melhores do que a jogar perante o público de Alvalade. Apesar da igualdade nas vitórias (12) e nas derrotas (1), a verdade é que no que diz respeito à distribuição de pontos os empates são menos fora do que em casa.

É sabido que o Sporting está forte, quer em casa, quer fora a equipa de Jorge Jesus mostra-se preparada, mas e os dragões? Estarão eles preparados ?

O momento : FC Porto

Há muito tempo que não se via o imponente FC Porto com uma diferença pontual tão grande dos seus adversários directos. Os azuis e brancos ocupam o terceiro lugar da tabela classificativa com menos 10 pontos que o Sporting e menos 12 que o Benfica à entrada para esta 32ª jornada.

Muito por culpa das alterações, muito por culpa dos treinadores, muito por falta de rendimento. Seja qual for a razão a verdade é que este não é o FC Porto amado pelos adeptos da Invicta. Depois da saída de Lopetegui as coisas demoraram a encarrilar, mas a verdade é que tanto demorou que a equipa de José Peseiro perdeu o comboio das contas para o título.

Falando de contas: dos 67 pontos que os Dragões contabilizam estão incluídas 21 vitórias (com maior quantidade a jogar em casa), quatro empates (2 fora e 2 em casa) e seis derrotas, sendo que apenas 2 delas se fizeram sentir no Estádio do Dragão.

O Porto tem descido de forma, e perdeu o embate da primeira volta em Alvalade // Foto: Facebook do Sporting CP

Ao contrário do Sporting, os azuis e brancos jogam melhor em casa do que fora, pelo que o duelo deste sábado poderá, e deverá, ser um bom espectáculo para os amantes do desporto rei. Já sobre golos, a equipa de Peseiro conta com 59 marcados contra 26 sofridos, tendo assim a média mais alta de golos sofridos no que diz respeito aos 3 grandes do futebol português (0.8).

Nos últimos seis jogos, a equipa da Cidade Invicta conta com 2 derrotas e 4 vitórias. Perdeu com o Tondela e com o Vitória de Setúbal, mas acabou por vencer o Paços, a Académica , o União e o Nacional da Madeira.

Em boa verdade, as contas deste campeonato não parecem assim tão favoráveis a este FC Porto, mas também é certo, a jogar em casa é complicado lidar com eles, saberão os leões fazê-lo ?

O que diz a história ?

Estamos perante um dos jogos mais apaixonantes de sempre do futebol português. Dois dos grandes clubes deste país. Clubes esses que realizaram entre si mais 222 jogos oficiais. Iremos então perceber se a história do passado fala do mesmo modo que a história presente.

Desses 222 jogos realizados entre as duas equipas os azuis e brancos vão na frente com apenas mais uma vitória do que os leões (80-79), 63 empates e uma diferença de 22 golos marcados com vantagem para os verde e brancos.

O Sporting pretende igualar o Porto no total das vitórias conseguidas contra o rival // Foto: Facebook do Sporting CP

No que diz respeito ao campeonato, dos 163 jogos realizados contam-se 43 empates, 57 vitórias para o Sporting e 63 a favor do FC Porto. E a jogar em casa? Dos 81 jogos realizados entre os dois emblemas no Dragão, apenas por 13 vezes a vitória sorriu à equipa de Jorge Jesus contando-se ainda 24 empates e 44 vitórias do FC Porto.

Face a tudo isto resta apenas esperar pelas 18:30 horas de amanhã (sábado) e acompanhar aqui no Vavel Portugal o Grande Clássico para ver o que é que realmente pode acontecer. E no fim, que vença o melhor.