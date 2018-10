Sporting: Raio X ao ataque ‘leonino’

São dois os homens da frente de Jorge Jesus: Islam Slimani vai na sua terceira época de ‘leão’ ao peito, mostrando uma evolução notória de ano para ano, marcando cada vez mais golos e mostrando uma técnica acima da média. Por outro lado, Teofilo Gutiérrez foi contratado no início desta época e é o 2º melhor marcador do Sporting.

Islam Slimani

O ponta-de-lança ‘leonino’ nasceu na Argélia e, até chegar ao Sporting, fez toda a sua carreira no seu país natal. Passando por clubes como o WBAB, JSM Chéraga ou o CR Belouizdad, Slimani foi sempre um habitual titular das equipas por onde passou e sempre habituou os seus adeptos a um grande número de golos.

Slimani sempre foi o goleador que tem demonstrado ser no Sporting // Foto: ouest-france.fr

Na época 2013/2014, Slimani foi contratado pelo Sporting por 300 mil euros ao CR Belouizdad. Na sua 1ª época ao serviço dos ‘leões’ o argelino não iniciou o campeonato como titular, devido à sua chegada tardia e à excelente forma de Montero. No entanto, e face à queda de rendimento do colombiano, Slimani foi-se impondo na equipa de Leonardo Jardim e conseguiu marcar um total de 10 golos em todas as competições.

Mas, com Marco Silva e Jorge Jesus, a titularidade do ponta-de-lança nunca foi posta em causa. Jogador aguerrido e sem nunca desistir de um lance, Slimani marcou 43 golos em duas épocas, sendo que o Sporting ainda tem 3 jogos para disputar até ao final do campeonato e este número pode subir.

Slimani (26 golos) já bateu o record de Liedson (25 golos) num campeonato // Foto: pt.uefa.com

Com contrato até 2020 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, Slimani é um dos pontas-de-lança referenciados pelos grandes clubes da Europa e, aos 27 anos pode vir a sair do Sporting no final desta temporada e ter uma nova aventura noutro campeonato.

Teofilo Gutiérrez

Nascido na Colômbia, Teofilo Gutiérrez jogou no seu país no Junior Barranquilla até se transferir para o Trabzonspor da Turquia, sem nunca se ter afirmado na equipa.

Teo Gutierrez não teve sucesso na sua passagem na Turquia // Foto: www.nationalturk.com

Em 2011 transferiu-se para o Racing, da Argentina, onde marcou 20 golos em 2 temporadas. Contudo, na época 2012/2013 o avançado fez novamente as malas e rumou ao México, onde alinhou pelo Cruz Azul mas apenas por uma temporada, tendo marcado por 9 ocasiões.

Teo celebou 9 vezes ao serviço do clube mexicano // Foto: lachachara.org

Em 2014, Gutiérrez decidiu dar um novo rumo à sua carreira e voltou à Argentina, mas desta vez para jogar pelo River Plate, onde se conseguiu afirmar e marcar 28 golos em duas temporadas.

Face a esta subida de rendimento, o Sporting decidiu apostar no avançado e, por 3,4 milhões de euros, Gutiérrez transferiu-se do River Plate para o clube de Alvalade. Embora tenha contraído uma lesão que o deixou afastado dos relvados durante algum tempo e tenha sido alvo dos jornalistas com notícias da sua possível saída, Gutiérrez continuou a ser aposta de Jorge Jesus e está a atravessar uma grande fase, tendo marcado nesta temporada 13 golos em todas as competições.

O colombiano está a ser sucesso em Alvalade e é aposta regular // Foto: foxsports.com

Com 30 anos e um contrato até 2018, o colombiano é aposta ganha pelo Sporting que, juntamente com o seu companheiro de equipa Slimani, leva 41 golos marcados nesta temporada.

Habituais titulares das suas seleções, a dupla escolhida por Jorge Jesus desde o início da época está em perfeita sintonia e tem-se afirmado, praticando um futebol perfumado marcado por muitos golos e tantas outras assistências.