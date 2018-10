Resultado Porto 1-3 Sporting em Liga NOS 2016

Muito Obrigado por ter estado connosco esta tarde. Não perca todas as emoções do nosso campeonato, aqui na VAVEL Portugal. Boa noite!

O Sporting foi ao Dragão vencer por 1-3. A partida começou de forma equilibrada, com alternâncias na dinâmica do jogo; ora predominância portista, ora leonina. Leões e dragões tiveram uma oportunidade cada um nos minutos iniciais da partida. O Sporting acabou mesmo por marcar por Slimani, após boa jogada de João Mário. A equipa de Alvalade ficou por cima no jogo, e foi nessa altura que o FC Porto chegou ao empate, após Herrera converter uma grande penalidade após falta de Coates sobre Brahimi. Depois o Porto cresceu e galvanizou-se, ameaçando a baliza leonina; todavia, o Sporting soube reorganizar-se e voltou a equilibrar, marcando um golo já em cima do intervalo, fruto de um belo cabeceamento de Slimani.

No segundo tempo os dragões entraram mais agressivos, procurando o empate. Sérgio Oliveira até atirou à barra, mas o Sporting mostrou-se quase sempre muito confortável na partida, jogando organizado e concentrado, especialmente no meio-campo. Pouco a pouco os leões voltaram a acercar-se da baliza de Casillas; Slimani teve o terceiro na cabeça, mas o guardião portista esteve à altura. A partida ficou resolvida a cinco minutos do fim, altura em que João Mário (melhor em campo), serviu Bruno César que rematou para o 1-3, fechando as contas do jogo. Com este triunfo o Sporting mantém vivas as aspirações do título!

FINAL DA PARTIDA! SPORTING VENCE 1-3!

90+3´ Substituição no Sporting. Entra Paulo Oliveira, sai João Mário

Três minutos de compensação

90´ Substituição no Sporting. Sai Ruiz, entra Gelson

88´ Amarelo para Brahimi por falta sobre William

85´ GOOOOOLO DO SPORTING!! CONTRA ATAQUE LEONINO, JOÃO MÁRIO CONDUZIU, SERVIU BRUNO CÉSAR QUE REMATA FORTE, A BOLA PASSA DEBAIXO DE CASILLAS E SEGUE DEVAGAR PARA O GOLO!!

84´ Substituição no Porto. Sai Chidozie, entra André Silva

81´ Substituição no Sporting. Sai Teo, entra Bruno César

79´ Amarelo para Schelotto por falta sobre Herrera

74´ Livre de Herrera para defesa atenta de Patrício

73´ Amarelo para Adrien por falta sobre Herrera

70´ Canto do Porto. Cabeceamento de Chidozie por cima

69´ Quase o golo do Sporting! Cabeceamento de Slimani e uma grande defesa de Casillas

68´ Substituição no Porto. Sai Corona, entra Silvestre Varela

64´ Remate de João Mário, sem problemas para Casillas

61´ Substituição no Porto. Sai Sérgio Oliveira, entra André André

58´ Remate de Adrien muito ao lado

52´ Remate de Sérgio Oliveira a sair muito por cima

51´ Livre de Sérgio Oliveira a bater com estrondo na barra!

47´ Jogada de Corona pela direita, a bola sobrou para Maxi que rematou para boa defesa de Patrício

46´ Remate de Slimani para defesa tranquila de Casillas

Começa a segunda parte

Tal como se esperava, uma primeira parte pautada pelo equilíbrio. Jogo muito dividido a meio-campo, e uma ocasião para cada lado nos minutos iniciais; o FC Porto beneficiando o passe longo, enquanto que o Sporting procurava o jogo mais apoiado. Slimani inaugurou o marcador a meio da primeira parte e esteve perto do segundo pouco depois. Contudo foi o FC Porto quem marcou, beneficiando de uma grande penalidade convertida por Herrera. O golo deu alento aos dragões, que ficaram por cima na partida. Mas o Sporting soube se reorganizar e chegou novamente à vantagem já bem perto do intervalo, através de um belo cabeceamento de Slimani. Veremos o que a segunda parte nos reserva: uma reacção do FC Porto ou o Sporting a controlar as operações.

Intervalo no Dragão, Sporting vence por 1-2

44´ GOOOOOLO DO SPORTING!! JOGADA NA ESQUERDA DE RUIZ, CRUZAMENTO, E SLIMANI A CABECEAR PARA O GOLO!!

37´ Herrera quase bisava! Com espaço, o mexicano atirou ao lado!

35´ GOOOLO DO PORTO! HERRERA REMATA SEM HIPÓTESE PARA PATRÍCIO

34´ Amarelo para Coates

34´ Penalty para o Porto! Falta de Coates sobre Brahimi

32´ Quase o segundo! Cruzamento de Schelotto, desvio de Slimani, mas Casillas a impedir o golo!

23´ GOOOOOOLO DO SPORTING!! JOÃO MÁRIO NA DIREITA, TIROU ANGEL DO CAMINHO E SERVIU SLIMANI QUE, NA PEQUENA ÁREA, SÓ TEVE DE EMPURRAR!!

18´ Aboubakar antecipa-se a Patrício mas atira ao lado

16´ Canto do Sporting e cabeceamento de Slimani para as mãos de Casillas

Primeiro quarto de hora muito equilibrado, com uma grande oportunidade para cada lado

7´ Responde o Porto! Cruzamento de Angel, desvio de Herrera ao poste e Patrício a recolher! Muito perigo!

5´ Quase o golo do Sporting! João Mário, já dentro da área, atira por cima

COMEÇA A PARTIDA NO DRAGÃO!

18:27 - Equipas sobem ao relvado

18:20 - Equipas recolhem ao relvado depois dos exercícios de aquecimento.

17:50 - ONZE DO SPORTING: Rui Patrício, Schelotto, Rúben Semedo, Coates e Zeegelaar, William, Adrien, João Mário, Bryan Ruiz, Teo e Slimani

17:40 - ONZE DO FC PORTO: Casillas, Maxi, Chidozie, Martins Indi e José Ángel, Danilo, Sérgio Oliveira e Herrera, Brahimi, Corona e Aboubakar

«Quem está no FC Porto tem de saber lidar com a pressão e entrar para ganhar em todos os jogos, independentemente do que o resultado possa influenciar outras equipas, neste caso o Sporting. É um jogo que queremos vencer, independentemente do que Benfica e Sporting possam avaliar.».

«A pressão do Sporting não me preocupa. Quem representa o FC Porto tem de saber jogar sob pressão, quem quer jogar sem pressão não pode estar aqui. Não podemos estar tranquilos nem muito nervosos, só os grandes jogadores conseguem encontrar esse equilíbrio emocional em contexto de grande pressão.».

17:30 - Já do lado do FC Porto, o treinador José Peseiro garantiu uma equipa focada e determinada em alcançar a vitória.

«Vão defrontar-se duas equipas que querem ganhar, independentemente de uma ter objetivos traçados e a outra não. Isso não tira pressão ao FC Porto, vai jogar com um rival, vai querer ganhar e jogar bem. O Sporting vai querer fazer a mesma coisa, felizmente com um objetivo que o FC Porto já não tem.».

«Pode ser traiçoeiro, é verdade. O FC Porto tem uma equipa com muito valor, jogadores com muita qualidade e nos jogos contra os rivais a classificação pode não determinar a superioridade. O Sporting tem sido mais forte que o FC Porto ao longo destas 30 jornadas, por isso tem mais 10 pontos, mas são duas equipas com muito valor e qualquer uma pode vencer.».

17:00 - O facto do FC Porto já não contar para as contas do título não pode, segundo Jorge Jesus, ser visto como uma vantagem. No lançamento da partida, o técnico dos leões afirmou que esta situação pode dar contornos diferentes ao jogo.

16:30 - No que à actual temporada diz respeito, são os leões que levam vantagem. Na partida da primeira volta, em Alvalade, o Sporting venceu por 2-0, graças a dois golos do inevitável Islam Slimani. Na altura, o triunfo colocou os verde-e-brancos na liderança isolada do campeonato.

16:15 - Um desses triunfos ocorreu na temporada passada. Aí uma exibição de luxo de Christian Tello deu ao FC Porto um gordo triunfo por 3-0, com o catalão a assinar os três golos dos dragões. Tal vitória serviu de desforra ao triunfo leonino ocorrido para a Taça de Portugal. Na 3ª eliminatória, o Sporting venceu no Dragão por 3-1, com golos de Marcano (p.b.), Nani e Carrillo.

15:30 - Para se manter na luta pelo título, o Sporting terá de levar os três pontos do Dragão, algo que não acontece há oito anos. Foi em 2006/2007 que um golo solitário de Rodrigo Tello deu o último triunfo leonino no reduto portista. Desde então o saldo tem sido favorável aos da casa com sete vitórias e um empate.

15:00 - Dragões e leões defrontam-se na 31ª jornada do campeonato, e em situação distinta. O clube de Alvalade ainda luta pelo título e precisa de um triunfo para manter acessa essa esperança. Já os portistas estão totalmente arredados do primeiro lugar e preparam a final da Taça de Portugal no final da época.

14:30 - Muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao último clássico da temporada que opõe o FC Porto ao Sporting. Acompanhe todos os golos e emoções deste grande jogo, e em directo, aqui na VAVEL Portugal.