Atlético de Madrid: Saúl Níguez, o menino prodígio que deslumbrou frente ao Bayern

Saúl Níguez marcou um golo de antologia contra o Bayern de Munique. Aqui estão outros tentos impressionantes do médio.

Marcou em jogada ensaiada frente ao Sevilha, na época 2014/15, o seu primeiro golo pelo Atlético, no Vicente Calderón, onde os colchoneros venceram por 4-0.

Também numa vitória por 4-0, mas esta muito mais saborosa, Níguez marcou de pontapé de bicicleta frente ao rival Real Madrid.

E por fim o portentoso tento que deu a vitória frente aos alemães por 1-0. O prodígio colchonero enfrentou, no duelo diante o Bayern, oponentes extrordinariamente talentosos, sendo de realçar, por exemplo, o drible sobre Alaba, que é um dos melhores laterais do mundo, antes de bater Neuer na partida da 1ª mão da meia final da Champions. Os gestos técnicos do mago madrilista fazem lembrar Maradona, tratando-se por ventura do golo mais bonito da actual edição da UEFA Champions League. Para a 2ª mão o aviso está feito para os alemães: Saúl quer perfumar o jogo do Atlético rumo à final de Milão!