Sporting: leão Slimani festejou 6 golos nos clássicos em 2015/2016

O avançado internacional argelino tem sido letal nos duelos particulares do Sporting frente a Benfica e Porto. O artilheiro soma 6 tentos aos rivais nos 6 embates em que os leões encontraram águias e dragões.

Diante o Benfica, Slimani marcou nos míticos 0-3 na Luz, tendo feito o 2º tento deste jogo. O africano mostrou ser o rei das bolas aéreas e antecipou-se aos centrais encarnados, cabeceando forte e fora do alcance de Júlio Cesar. O caça águias voltaria a ser o terror dos homens da Luz no derby da Taça de Portugal, tendo pintado as redes do rival da 2ª circular de verde no minuto 112 do prolongamento. Neste jogo, o Benfica inaugurou o marcador na 1ª parte, sendo que Adrien viria a igualar o duelo a uma bola, resultado que se manteve até aos 90. Na fase complementar, Slimani não tremeu na pequena área e fez o tento decisivo que deu o triunfo aos pupilos de Jesus.

Nos encontros frente ao Porto o argelino foi ainda mais mortífero, registando 4 golos nos 2 jogos entre dragões e leões para o campeonato. No gelado mês de Janeiro, Slimani aqueceu Alvalade ao bisar no clássico frente aos invictos, fixando ele mesmo o triunfo de 2-0 que evidenciou uma superioridade incontestável do verde sobre o azul. Por fim, destaque para o duelo do passado Sábado em que Slimani voltou a somar 2 tentos frente ao Porto. Para quem é apaixonado por futebol é de realçar o gesto técnico do 2º golo do argelino. O avançado respondeu ao cruzamento de Bryan Ruiz, aplicando um golpe de cabeça violento sem chance de defesa para Casillas.

Contas feitas, Slimani tem 6 golos aos rivais, sendo sem dúvida o mestre do golo nos clássicos da presente temporada. Na Liga NOS o artilheiro já leva 26 tentos, ultrapassando, por exemplo, Liedson, que marcou no máximo 25 golos numa só edição do campeonato luso.