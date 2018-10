Leicester é Campeão inglês: ''they made the dreams come true"

O sonho deu lugar à realidade: o Leicester é o novo campeão inglês 2015/2016. Os pupilos de Ranieri nem precisaram de jogar porque o Tottenham vacilou diante o Chelsea, em jogo a contar para a ronda 36 da Premier League. O derby londrino terminou empatado a 2 bolas, depois do Tottenham ter estado a vencer por 0-2, mas os blues reagiram e ofereceram o título ao Leicester.

Recorde-se que foi no Teatro dos sonhos que o Leicester empatou a uma bola no passado domingo, com a determinação de que o título já não iria fugir. Foi uma época de glória, preserverança e ambição de um clube que foi crescendo a cada passe, remate ou finta. Os golos e sorrisos foram dando alma ao Leicester e o sonho de vencer a Liga mais competitiva do mundo tornou-se na mais bonita das realidades.

O Leicester soma, a 2 jornadas do fim, 77 pontos, mais 7 que o Tottenham, que está em 2º lugar. O feito é gigantesco, tratando-se de uma lição irónica para os milionários e míticos clubes como o Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United e Manchester City. O Leicester de Ranieri brilhou com Vardy como principal estrela, mas o segredo do pequeno clube esteve na força do colectivo! A hora é de festejo para o Leicester e para qualquer apaixonado pelo desporto rei.