Iuri Medeiros: a afirmação no Moreirense, para o regresso a Alvalade

Nascido em 1994 na cidade da Horta, na ilha do Faial nos Açores, Iuri Medeiros chegou ao Sporting em 2004 com apenas 10 anos para integrar a academia do clube. Depois de percorrer todos os escalões de formação, foi nos juniores que começou a dar nas vistas através dos golos e muitas assistências de um pé esquerdo, que se costuma dizer «mete a bola onde quer».

Após duas temporadas na equipa B, onde apontou doze golos o Sporting achou por bem dar-lhe rodagem numa equipa do escalão principal, para crescer ainda mais como jogador. Seguiu para o Arouca e realizou 18 encontros tendo marcado três golos, mas a sua qualidade com a bola nos pés não passou despercebida uma vez mais, e no início desta época realizou o estágio de pré-época com o plantel dos leões.

No entanto Jorge Jesus e a sua equipa técnica entenderam que Iuri Medeiros, ainda não tinha tudo o que era necessário para fazer parte da equipa, além de existirem vários jogadores para as alas. Por isso o extremo foi de novo emprestado, agora ao Moreirense e a escolha não podia ter sido mais acertada. O camisola 45 é o segundo melhor marcador do conjunto de Moreira de Cónegos, em jogos da Liga NOS com oito golos, apenas atrás do avançado Rafael Martins.

Para além disso leva já várias assistências para golo e tem sido uma peça fundamental no conjunto orientado por Miguel Leal. O extremo deu ainda mais nas vistas por ter marcado quatro golos ao FC Porto e Benfica, dois a cada um. Três para o campeonato e um na Taça da Liga contra os encarnados, de resto os dois tentos apontados aos dragões, valeram pontos ao Moreirense.

De resto Jorge Jesus referiu em Abril na antevisão do encontro dos leões com a formação minhota, que conta com Iuri Medeiros, bem como o médio João Palhinha também emprestado ao Moreirense para a próxima temporada. «Os dois jogadores que lá temos são de grande valor, estão a fazer um grande campeonato e para o ano cá esperamos por eles». Ao todo Iuri Medeiros leva já 33 partidas disputadas e 10 golos marcados. O extremo parece destinado a brilhar em Alvalade, dando seguimento à formação de talentos naquela posição como são os casos de Nani e Cristiano Ronaldo.