Atlético de Madrid na final da Liga dos Campeões

Depois da vitória do Atlético em Madrid, por 1-0, a equipa alemã inaugurou o marcador na Allianz Arena, pelo espanhol Xabi Alonso (31 minutos), antes de Muller desperdiçar uma grande penalidade (34'). Na segunda parte, o francês Griezmann fez o empate (54'), marcando o golo fora que seria decisivo, tornando inútil o segundo do Bayern, apontado por Lewandowski (74).

O Atlético ainda desperdiçou uma grande penalidade, por Fernando Torres (84'). Os “colchoneros” estão de regresso à final da Liga dos Campeões e amanhã, Real Madrid e Manchester City jogam no Santiago Bernabéu a outra meia-final da competição (0-0 na primeira mão).

Antoine Griezmann não tem preferência quanto ao adversário mas garante que o Atlético vai jogar a final no San Siro com o mesmo empenho que mostrou frente aos alemães. “Não temos medo de ninguém. Vamos continuar a trabalhar da mesma forma, com sangue frio, seja qual for o adversário na final.” Simeone chega à segunda final em três temporadas. Fernando Torres era um homem feliz no final do encontro. “Também é bonito ganhar a sofrer. Tivemos um caminho muito complicado, ganhámos aos melhores da Europa. Queremos ser campeões. Esta equipa está preparada para jogar com qualquer adversário”. A final da Liga dos Campeões disputa-se a 28 de Maio, no San Siro, em Milão.