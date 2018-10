FC Porto: Marcano apto para Vila do Conde

No rescaldo do clássico frente ao Sporting, o FC Porto regressou esta terça-feira ao trabalho no centro de treinos do Olival e com uma boa notícia: Marcano está recuperado.

Deste modo, o central espanhol, que já treinou completamente recuperado da lesão e integrado com os restantes colegas de equipa, já se encontra ao dispor de José Peseiro e poderá ser opção para o encontro de sábado, dia 7, frente ao Rio Ave, em Vila do Conde.

No que respeita ao quadro clínico portista, agora sem o recuperado central, Alberto Bueno é o único nome que continua a figurar na lista, não sendo uma solução válida até ao final da presente temporada.

Fica ainda uma nota para o facto de, no treino desta terça-feira, terem participado, ainda, José Sá, Omar Govea e Francisco Ramos.