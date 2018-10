Real x City: O sonho da final

Quem viu o jogo da semana passada sabe que esta noite no Barnabéu o bom futebol está, com toda a certeza, garantido. Para além do bom futebol chega também a tensão e a pressão de chegar à final.

Com o Bayern fora das contas depois do bilhete para Milão ter sido dado à equipa de Simeone, a final poderá ter muitas surpresas. Por um lado poderemos ter uma repetição da Final ocorrida no Estádio da Luz, final essa falada em espanhol, por outro o City de Manuel Pellegrini tem conseguido esta temporada fazer história. Será que o consegue fazer novamente esta quarta feira ?

Em terras de quem marca, quem ganhar é Rei

Na primeira-mão o nulo ditou que tudo se iria decidir em Madrid e como se sabe o emblema madrileno joga com a vantagem de estar perante os seus adeptos. Já o Manchester City também conta com apoio, mas a verdade é que não é o mesmo, nem tem o mesmo peso, daqueles que costumam encher os Estádios em Manchester para ver jogar Aguero e Companhia.

O jogo vai ser emocionante e Zidane e Pellegrini sabem disso mesmo. Enquanto que o francês não pode contar com Benzema e Casemiro por lesão, também o técnico chileno conta com baixas de peso para esta segunda mão : David Silva e Yaya Touré.

Em compensação, Zidane tem de volta a estrela da companhia. De acordo com o treinador do Real Madrid, Cristiano Ronaldo recuperou e está apto para o jogo, da mesma maneira que é esperado que faça aquilo que sabe fazer melhor: golos.

Agora resta apenas esperar pelas 19:45 horas para saber quem é que, depois de 90 minutos irá fazer companhia ao Atlético de Madrid.