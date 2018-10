Ranieri é o novo "Special one"

Claudio Ranieri é o homem do momento em Inglaterra por “culpa” do Leicester que treina ter sido campeão. Como jogador o clube mais importante que representou foi o Roma, tendo passado também por Palermo, Catania e Catanzaro. Nunca foi internacional.

O primeiro clube que treinou foi o Puteolana na época 1987/88 e seguiram-se grandes como o Valência, Atlético de Madrid, Chelsea, Juventus ou Inter de Milão. Nunca foi campeão da primeira divisão e o máximo que conseguiu foi uma Supertaça Europeia e uma Taça do Rei (ambos pelo Valência), também consegui outros títulos por outros emblemas mas todos eles de pouco realce.

Em 2014 teve a sua única experiência a nível de seleções quando orientou a Grécia sem grande sucesso. Quando José Mourinho orientava o Inter disse que Ranieri era um falhado. “Eu estudei italiano durante vários meses para poder comunicar com jogadores, media e adeptos. Ranieri esteve cinco anos em Inglaterra e tem dificuldades para dizer bom dia ou boa tarde. Mas ele tem razão quando diz que eu exijo a mim mesmo conquistar títulos para ser confiante. É por isso que tenho tantos troféus. Por outro lado, Ranieri tem a mentalidade de quem não precisa de ganhar. É por isso que tem quase 70 anos [tinha 59] e só ganhou uma Supertaça e outra tacita!”. Porventura enganou-se.

O técnico português teceu duras criticas a Ranieri no passado (Foto: Sky Sports)

“Não esperava isto quando cheguei” afirmou o técnico italiano de 64 anos, citado no sítio oficial do clube. “Sou um homem pragmático, queria apenas ganhar jogo após jogo e ajudar os meus jogadores a progredir semana após semana. Nunca pensei muito até onde isso nos levaria” afirmou. “Estou muito orgulhoso. Estou contente pelos meus jogadores, pelo presidente, pelo staff, por todos os adeptos e pelo ambiente da cidade. É uma sensação incrível”, acrescentou Ranieri, que levou o Leicester a tornar-se o 24º clube a inscrever o seu nome no historial de vencedores.

Além do título inédito para o Leicester, Claudio Ranieri conseguiu ainda bater o recorde de treinador campeão mais rápido na história da Premier League. Desde que Claudio Ranieri foi nomeado, a 3 de julho de 2015, até à confirmação do título, nesta última segunda-feira, passaram precisamente 294 dias, registo que vale um novo recorde no futebol inglês. Para trás fica a marca de José Mourinho, que precisou de 332 dias para conquistar o título na primeira passagem pelo Chelsea, em 2005.