Liga dos Campeões: Atlético e Real outra vez na final

735 dias depois, Atlético e Real Madrid vão novamente jogar a final da Liga dos Campeões. De Lisboa a Milão ambas as equipas sofreram mudanças.

No Real começa logo no banco, em que o italiano Carlo Ancelotti foi substituído por Zidane, que em 2014 era treinador-adjunto. Na equipa titular o português Fábio Coentrão era opção inicial devido a problemas físicos de Marcelo, e Pepe foi suplente de Varane, que estava no seu melhor momento de forma. No meio campo saíram do clube Khedira e Di María, que deverão ser substituídos por Kroos e Casemiro. Em princípio, e salvo lesões, o ataque terá o trio BBC: Benzemá, Bale e Cristiano Ronaldo.

Quanto ao Atlético, as mudanças começam na baliza, onde Oblak substitui Courtois, e no eixo da defesa Giménez faz o lugar de Miranda, que se transferiu para o Inter de Milão. No meio campo apenas dois jogadores se mantêm: Gabi e Koke, uma vez que Tiago continua a recuperar de lesão e dificilmente fará parte da final de Milão, e Raúl García foi para o Athletic. Em seu lugar devem jogar Fernández e Saúl. No ataque, por sua vez, será tudo novo, com a dupla Villa e Diego Costa a ser substituída por Griezmann e Torres.