FC Porto: Marcano regressa para Rio Ave

Depois dos problemas físicos que afetaram Marcano para o Clássico do passado fim-de-semana, frente ao Sporting, José Peseiro volta a contar com o central espanhol para a deslocação a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave. O central espanhol volta a ser opção e é mais um reforço para a posição central da defesa portista que tem sido bastante castigada com lesões durante a presente temporada. Para além de Marcano, a outra novidade na lista de convocados dos azuis e brancos é o médio Evandro, que foi chamado pelo técnico portista. O jogo frente ao Rio Ave joga-se sábado pelas 16:15 horas.

Evandro também está de volta aos eleitos.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Helton e Casillas;

Defesas: Maxi Pereira, Martins Indi, Marcano, Layún e Chidozie;

Médios: Rúben Neves, Sérgio Oliveira, Evandro, Herrera, André André e Danilo;

Avançados: Varela, André Silva, Brahimi, Aboubakar e Corona.