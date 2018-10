Leão só pode ganhar para poder sonhar

A hora é de decisões. Seja para que parte da tabela olhemos, ainda tudo está por decidir; em Alvalade encontram-se duas equipas com objectivos bem distintos. O Sporting continua em luta acesa pelo título nacional, uma chama que ganhou ainda mais força depois da categórica vitória por 1-3 em casa do FC Porto. Já o Vitória de Setúbal luta pela permanência no escalão maior do nosso futebol. Para evitar aflições de última hora, os sadinos são obrigados a conquistar pontos no reduto leonino, fugindo assim à luta dos aflitos.

Assim, os setubalenses terão de estar muito melhor do que aquando da partida da primeira volta. No Estádio do Bonfim, os leões golearam o Vitória de Setúbal por claros 0-6, graças aos bis de Slimani e Bruno César, e ainda aos golos de João Mário e Aquilani.

Para evitar nova derrota, os setubalenses terão de contrariar ainda a história. É que das sessenta e sete visitas a casa do leão, apenas por catorze vezes o Vitória saiu com pontos, fruto de oito empates e seis triunfos, o último dos quais na temporada 2010/2011, por 1-0.

Foco nos objectivos

Na antevisão da partida deste sábado, o treinador do Vitória, Quim Machado, anteviu muitas dificuldades para a sua equipa, perante um Sporting em grande forma.

«O Vitória de Setúbal vai encontrar um Sporting a querer resolver o jogo. Vamos ter um jogo diante do melhor Sporting, porque teve um triunfo moralizador diante do FC Porto. Mas o Vitória não esquece que também tem os seus objetivos e vai jogar para pontuar com cautelas, rigor e ambição».

No que à luta pela permanência diz respeito, o técnico dos setubalenses só pensa no seu jogo.

«Preparámos o jogo a não olhar para o resultado dos outros jogos. Estamos focados no que temos de fazer e não no Tondela nem na Académica.».

Respeito e qualidade

Já no Sporting, o técnico Jorge Jesus defende que apenas um Sporting ao seu melhor nível pode vencer o Vitória de Setúbal. Jesus avisa ainda para o respeito que é necessário por um adversário muito organizado, especialmente a defender.

Foto: abola.pt

«Este jogo enquadra-se dentro daquilo que são normalmente os jogos em Alvalade. O Vitória de Setúbal fez excelente jogo na Luz e ia tirando pontos ao rival. É sinal de que teremos de ter máximo respeito. Só estando ao nível daquilo que temos feito ultimamente podemos ganhar. A equipa está bem, confiante, faltam duas finais. Temos de pensar que temos mais um jogo para vencer, único objetivo que temos, e estarmos preparados para alguma qualidade da equipa do Vitória de Setúbal, principalmente a organização defensiva, para tentarmos marcar e atingir o objectivo».

Quando forem 20:45, o árbitro Tiago Martins dará início à partida num Estádio de Alvalade que se adivinha totalmente cheio.