Resultado Rio Ave x FC Porto na Liga NOS 2015/2016 (1-3)

Apito final!

90' Vão ser jogados mais três minutos.

Silvestre Varela, excelentemente bem servido por Maxi Pereira não perdoa na cara de Cássio e faz o terceiro para os 'dragões'.

87' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!

87' Nova alteração nos azuis e brancos com a entrada de Aboubakar para a saída de Brahimi.

85' No FC Porto sai Rúben Neves para entrar Danilo Pereira.

85' Cartão amarelo para Varela por travar Edimar.

83' Livre cobrado por Bressan para Helton afastar a 'socos'.

81' Boa oportunidade para André Silva 'alvejar' a baliza mas novamente Roderick a fazer um corte preciso.

80' Cai Brahimi dentro da área mas Bruno Paixão manda jogar.

79' Tentava surpreender Varela, do meio da rua, mas o remate sai muito torto.

78' Grande corte de Roderick após cruzamento de Brahimi.

74' Esgota as alterações Pedro Martins apostando tudo no ataque. Sai o Pedro Moreira para entrar o avançado Guedes.

73' José Peseiro mexe na sua equipa tirando André André de campo para fazer entrar o regressado Evandro.

71' Canto sem perigo com a defensiva portista a afastar o esférico de sua área.

70' Canto para o Rio Ave cedido por Rúben Neves.

64' Remate de Maxi Pereira com a bola a sair ligeiramente ao lado.

63' Volta a mexer Pedro Martins na sua equipa introduzindo Ukra em campo para a saída de Kuca.

58' Pedro Martins mexe de imediato tirando Yazalde para colocar Bressan.

Na sequência do canto cobrado por Layún, a bola sobra para Sérgio Oliveira que não perdoa e 'fuzila' as redes da baliza adversária. O jovem português tanto ameaçou que fez mesmo o tento que coloca a equipa de Peseiro em vantagem.

57' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!

56' Grande remate de Sérgio Oliveira para grande defesa de Cássio. Canto para o FC Porto.

55' Livre bem batido por Brahimi sai ligeiramente por cima.

54' Falta de Wakaso sobre Maxi Pereira. Pediu-se o segundo amarelo mas Bruno Paixão.

52' Cruzamento de Maxi para bom corte nas alturas de Roderick.

47' Os treinadores não realizaram qualquer substituição.

46' Começa o segundo tempo!

Intervalo em Vila do Conde!

44' Novo livre com força a mais de Edimar. Bola diretamente para fora.

43' Quinto cartão amarelo desta primeira parte e o segundo para jogadores portistas. André André é o homem admoestado por falta sobre Kuca.

41' Livre cobrado por Sérgio Oliveira ficou pela barreira.

40' Novo cartão amarelo para a equipa da casa. Wakaso faz falta 'durinha' sobre Sérgio Oliveira e Bruno Paixão não perdoa.

39' Novamente Hélder Postiga a tentar surpreender Helton do meio da rua mas o 'tiro' sai por cima.

38' Maxi serve Sérgio Oliveira que, à entrada da área e com o pé esquerdo, atira com pouca força. Segura sem problemas Cássio.

36' Cartão amarelo para Pedro Moreira por travar Varela quando este saía em grande velocidade para um contra-ataque.

32' Novo livre cobrado por Edimar a tentar servir Hélder Postiga mas a bola sai demasiado longa.

31' Nova falta a punir jogadores azuis e brancos. Desta feita foi Varela quem derruba Edimar.

31' Bola batida por Edimar mas Rúben Neves surge nas alturas e afasta o perigo.

31' Falta e consequente cartão amarelo para Chidozie.

30' Mais uma ação individual de Brahimi sem qualquer sucesso. Jogo pobre, até ao momento, do argelino.

25' Tentava Wakaso surpreender Helton (à semelhança de Postiga) mas o remate sai demasiado por cima.

23' Grande corte de Edimar quando Brahimi surgia em excelente posição para atirar a contar.

Miguel Layún foi o escolhido para converter a grande penalidade e não perdoou. Está feito o empate em Vila do Conde.

20' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!

19' Grande penalidade assinalada a favor dos azuis e brancos. Edimar segura André Silva quando este se procurava soltar dentro de área, Bruno Paixão viu, assinalou marca dos 'onze' metros e admoestou o lateral vila-condense.

18' Tentava André Silva receber dentro da área contrária mas o movimento sai mal ao jovem português.

17' Falta de Roderick sobre André Silva.

15' Maxi tentava servir Varela sobre a direita mas o passe sai com demasiada força.

13' Fora-de-jogo tirado a Postiga, autor do único tento da partida até ao momento.

12' Falta de Maxi sobre Yazalde. Pediu-se o amarelo para o lateral uruguaio, Bruno Paixão ficou pelo aviso.

9' Layún surge pelo lado esquerdo mas o cruzamento sai diretamente para as mãos de Cássio.

Mas que grande golo no Estádio dos Arcos! Hélder Postiga, do meio da rua, roda sobre Marcano e atira de forma indefensável para Helton. Quarto golo (e que golo!) do português no presente campeonato.

5' GOLOOOOOOOOOO RIO AVE!

4' Canto para os 'dragões'. Sérgio Oliveira coloca na área mas afasta a defensiva vila-condense.

3' FC Porto entra mais 'mandão' na partida.

1' Começa a partida em Vila do Conde!

16:15. As equipas já estão em campo e cumpre-se um minuto de silêncio em memória de Paulo Paraty.

16:01. FC Porto com Helton na baliza. Maxi Pereira, Chidozie, Marcano e Layún compõe a defesa de José Peseiro. Construção de jogo entregue Rúben Neves, Sérgio Oliveira e André André. Silvestre Varela e Brahimi aparecem nas alas para servir o ponta-de-lança André Silva.

15:58. Pedro Martins lança Cássio na baliza. Quarteto defensivo composto por Pedrinho, Marcelo, Roderick e Edimar. Miolo do terreno entregue a Wakaso e Pedro Moreira, com Heldon e Kuca a aparecer como extremos. Hélder Postiga e Yazalde são a dupla de avançados.

15:55. Já há equipas oficias.

14:55. Já Pedro Martins reconhece o valor do adversário mas quer vencer a partida para não deixar fugir o sonho europeu: «Vamos defrontar o FC Porto, que apesar de não estar a fazer um boa época, é sempre uma fortíssima equipa, crónico candidato ao título, mas acreditamos que podemos vencer, pois continuamos empenhados em alcançar o objetivo que nos propusemos de chegar à Liga Europa» .

14:50. O técnico portista, em antevisão à partida, deixa bem clara a sua mensagem para o jogo, querendo honra por parte dos seus jogadores: «A nossa obrigação e responsabilidade é entrar em qualquer jogo e fazer o nosso melhor. É isso que temos de fazer amanhã em Vila do Conde. É um jogo em que vamos encontrar uma equipa a lutar por um lugar na UEFA e nós pela nossa dignidade, orgulho vontade de querer melhorar e ser mais consistente».

14:35. José Peseiro já pode contar com Evandro e Marcano para a deslocação a Vila do Conde, entrando para os lugares de Suk e Marega, ambos de fora por opção técnica.

Evandro de regresso.

14:20. Krovinovic, Vilas Boas e João Novais são os três regressados com que Pedro Martins vai poder contar para o embate de hoje. Em contrapartida, Tarantini (castigado) e Kayembe ficam de fora dos eleitos.

14:15. Bruno Paixão, da Associação Futebol de Setúbal, será o árbitro do encontro. Terá como assistentes António Godinho e Nuno Roque. A função de quarto árbitro está entregue a Hélder Lamas.

14:10. O último confronto oficial entre estas duas equipas terminou num empate a uma bola, referente à jornada 16 do presente campeonato. Herrera abriu a contagem no Dragão aos 22 minutos mas João Novais, dez minutos volvidos, fez o tento que permitiu à equipa de Pedro Martins pontuar na Invicta.

13:30. A equipa do Rio Ave ainda sonha chegar ao quinto lugar (dá acesso às competições europeias) mas a tarefa não será fácil, visto ter cinco pontos de desvantagem para o Arouca, com apenas seis pontos em disputa. Os vila-condenses levam 47 pontos no campeonato, contabilizando treze vitórias, oito empates e onze derrotas.

13:10. Penúltima jornada do campeonato e tudo definido para a equipa dos ‘dragões’, não fugindo do escasso terceiro lugar no campeonato. Pela frente, a oportunidade de levar de vencida a Taça de Portugal, numa final a ser disputado contra o Sporting de Braga.

Estádio dos Arcos será o palco da partida. (Foto: UEFA)

13:00. Muito boa tarde! Seja bem-vindo à transmissão do jogo Rio Ave x FC Porto, partida referente à 33ª jornada da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio dos Arcos a partir das 16:15 horas - siga o minuto a minuto, em direto e grátis, em Vavel Portugal.