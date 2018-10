Tondela esforça-se para se manter na primeira Liga

O Tondela luta desesperadamente para se manter na principal divisão do campeonato português. Nesta sexta-feira foi vencer ao campo do Paços de Ferreira por 4-1 e, neste momento, posiciona-se em 17º com 27 pontos, fruto de sete vitórias, seis empates e 20 derrotas. O seu próximo jogo será em casa com a Académica que está em último na tabela classificativa e já renegada para a segunda Liga.

Petit, treinador da equipa, depois do jogo com o Rio Ave (1-1), continuou a acreditar que é possível. “Tenho de estar orgulhoso dos meus jogadores por aquilo que fizeram. Faltam dois jogos, são seis pontos e há que continuar a trabalhar e acreditar. Quem faz o que fez hoje só pode ter um futuro risonho”. No último jogo perante o Paços, Nathan Júnior, aos 14 minutos, inaugurou o marcador mas, ainda na primeira parte, Minhoca restabeleceu a igualdade à passagem dos 33 minutos.

Na segunda parte, porém, o Tondela partiu mesmo para a vitória, com dois golos de Lucas Souza em dois minutos (70 e 72) e, depois, com Nathan igualmente a bisar, aos 89 minutos. Sobre a partida Petit refere, mais uma vez, que têm que acreditar. “Foi uma vitória justa. Este resultado permite-nos continuar a acreditar que é possível, apesar de não dependermos de nós, mas vamos lutar por esse objetivo até à última gota de sangue.” Nas últimas seis partidas, o clube nortenho venceu quatro (inclusive no Dragão por 1-0) e apenas perdeu com o Braga por 3-0, no Municipal de Braga.

Na baliza tem Cláudio Ramos, na defesa conta com a experiência de Kaká e o contributo do capitão Nuno Santos, para além dos golos importantes de João Pica. No meio-campo tem Luís Alberto e no ataque conta com Nathan Júnior que tem 13 golos. Em poucos anos, o clube verde-e-amarelo saltou do anonimato dos distritais viseenses, para um lugar de destaque nos escalões do futebol profissional português.