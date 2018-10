Oficial: Renato no Bayern, 35 milhões certos, 80 quem sabe...

É oficial - Renato Sanches está confirmado no Bayern Munique no que será a resolução do futuro de nome inevitável que há muito agitava o mercado, tendo o Benfica comunicado na manhã desta terça-feira a transferência que prevê a passagem dos direitos de Renato para o Bayern com o médio a vincular-se por cinco temporadas ao clube de Munique num acordo que para já contempla o pagamento de 35 milhões de euros imediatos e que visa atingir a cláusula de rescisão do jovem jogador ainda que a longo prazo.

O negócio foi dado a conhecer pelo Bayern Munique que anunciou a transferência do talentoso jogador nas suas fontes oficiais e conta de Twitter, tendo inclusivamente exibido fotografias de ’praxe’, com Renato Sanches no preciso momento da assinatura do contrato que o vinculará ao múltiplo campeão alemão na companhia pelo presidente do emblema alemão, o histórico Karl-Heinz Rummenigge.

Negócio que valoriza a abordagem dos encarnados perante o mercado nos tempos mais recentes, apostando em jovens de baixo custo de transferência - ou mesmo nenhum pelo facto de ser pertencente á formação, como é o caso de Renato - para numa perspectiva de longo prazo valorizá-los desportivamente e subsequentemente no aspecto financeiro.

Quiçá o melhor negócio de sempre

Na reabertura de mercado, em Janeiro, a aposta em Alejandro Grimaldo, mais jovem e sem ter sido previamente utilizado na Liga dos Campeões, em detrimento de outras opções como Guilherme Siqueira, mais experientes mas mais caras e com menor margem de retorno financeiro, clarifica isso mesmo.

"FC Bayern verpflichtet Renato Sanches", assim anunciou o campeão alemão o acordo alcançado com o Benfica que poucas semanas após ter ‘batido o pé’ em campo com uma apertada discussão nos quartos-de-final da Champions agora voltou a dificultar a acção ao Bayern ao chegar a um entendimento fora do campo mas num negócio oficializado pelo próprio Benfica e que poderá nos próximos anos torná-lo no mais elevado do futebol português.

Renato Sanches foi titular nos dois jogos contra o Bayern

Pouco mais de um ano após ter também causado assombro em Portugal ao ter goleado o FC Porto num raro cenário de desequilíbrio em quartos-de-final da Liga dos Campeões, o Bayern volta a causar espanto geral ao assegurar o concurso de Renato Sanches, juntando-o à constelação que vai formando em Munique a troco de pelo menos 35 milhões de euros imediatamente recebidos pelo Benfica.

Renato terá agora a oportunidade de se juntar a um projecto que tem mantido a durabilidade do sucesso internacional do futebol alemão e ao mesmo tempo o Benfica pôde anunciar já nas primeiras horas desta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o sucesso das negociações pelo jovem médio português de 18 anos com o clube alemão a pagar, como foi acima descrito, 35 milhões de euros, aos quais se juntará um valor dependente de premissas.

Esperança reforçada

As verbas a juntar á maquina já encaixada poderão ascender até aos 45 milhões de euros, valor máximo que se encontra dependente do cumprimento de uma série de objetivos como foi de resto esclarecido em comunicado enviado pelo SL Benfica à CMVM em nome do Conselho de Administração, dando assim como certa a saída de um elemento que tem sido preponderante na manobra dos encarnados - não foi sequer poupado na meia-final da Taça CTT.

Contas feitas, num cenário de perfeição, com o jogador a cumprir todas as metas estabelecidas entre Benfica e Bayern, os até ver bicampeões nacionais poderão no espaço de 5 épocas receber a marca estipulada como cláusula de rescisão do talentoso futebolista, 80 milhões de euros.

Entre essas metas, são já conhecidas algumas dado que Jan-Christian Dreesen, vice-presidente executivo do Bayern, já anunciou que dois dos bónus acordados serão as eventuais nomeações de Renato Sanches para o Melhor Onze e Melhor Jogador da FIFA (Bola de Ouro) no espaço temporal dos próximos 5 anos.

Em suma: ainda em idade júnior Renato Júnior Luz Sanches acaba de cumprir História ao serviço das águias, protagonizando um enorme encaixe financeiro ao clube que o formou.

Para além desse sucesso de retorno financeiro, a partida agora confirmada de Renato pode ainda ir abrindo um espaço ainda maior não apenas ás promessas provenientes da formação como também uma esperança sobre os investimentos mais e menos onerosos realizados nos últimos anos e que importam valorizar no final da época e serão vários os exemplos nesse capítulo.

Entre eles destaca-se o nome de Ola John, que regressa após empréstimo e será muito provavelmente negociado, entre outros jogadores de potencial que ainda não atingiram o nível futebolístico e de procura de Renato que alimenta ainda a esperança de representar Portugal no Euro 2016 e contribui para um período do Benfica que passou de utopia ao concretizar de um sonho que poderá estar marcado para o próximo Domingo.

Ola John regressa de empréstimo e poderá também ser negociado

Tem logo depois início uma nova etapa para a promessa portuguesa, o Bayern de Munique, onde iniciará a temporada 2016/2017 e confirmará assim o interesse motivado pelas diversas observações do gigante alemão que fizeram do jogador um alvo merecedor de uma gigantesca proposta de 35 + 45 milhões de euros, um negócio verdadeiramente irrecusável para o Benfica.