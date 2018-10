Última hora: Sporting garante empréstimo de Coates por mais uma temporada

O gigante uruguaio de 25 anos chegou a alvalade em Janeiro por cedência do Sunderland, e desde então tem sido aposta firme de Jesus para o eixo central do último reduto verde e branco. O jogador tem sido fundamental para o rigor do sistema de jogo leonino e é sem surpresa que, em pleno mês de Maio, a direcção sportinguista negociou com o clube inglês para prolongar o empréstimo do central por mais um ano. O emblema de Alvalade oficializou o acordo e Coates será leão até Junho de 2017.

Para adquirir o jogador em definitivo o Sporting terá de investir 5 milhões de euros, mas por enquanto Jorge Jesus pode respirar fundo porque continuará a contar com o actual patrão da defesa leonina. Até ao momento, Coates já vestiu a camisola do Sporting por 12 vezes, e é ao lado de Rúben Semedo que tem vindo a deslumbrar. O comunicado do negócio entre o Sporting e o Sunderland foi tornado público esta terça-feira pelos leões:

"A Sporting Clube de Portugal, Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Sunderland AFC e com o atleta Sebastián Coates para prolongar o empréstimo até final da época 2016/2017.



A Sporting SAD deseja as maiores felicidades profissionais e pessoais a Sebastián Coates."