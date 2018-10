Época 2015/16: os três melhores guarda-redes da Europa

Muitos poderiam ser os nomes que aqui figurariam, entre portugueses e estrangeiros foi complicado para a equipa do VAVEL Portugal eleger apenas os 3 melhores, mas a verdade é que eles cá estão. Donos das balizas de grandes clubes europeus, eles são muitas vezes os heróis dos 90 minutos que acabaram de terminar, mas afinal, quem são eles ?

3º lugar: Kasper Schmeichel

Kasper é Campeão Inglês

Filho de peixe sabe nadar e Kasper provou esta temporada que o pai lhe ensinou o suficiente para calar tudo e todos com o titulo de Campeão para a Premier League. Aos 29 anos Kasper conta com 12 de carreira e parecendo que não já foi dono de balizas tão cobiçadas como a do Manchester City.

Depois de muito trabalho e de muito esforço Kasper conseguiu lá chegar, o filho de Schmeichel é Campeão inglês e a verdade é que em 39 jogos com a camisola das raposas vestida, o dinamarquês tem 39 golos sofridos. Apesar de estar longe da perfeição de ter uma média de um golo sofrido por jogo, a verdade é que a satisfação do titulo já ninguém lha pode tirar.



2º lugar : Thibaut Courtois

Courtois será um dos destaques neste Europeu

Parece mentira, mas o belga tem apenas 23 anos. Com dez anos de carreira e com os últimos seis conseguidos ao mais alto nivel do futebol europeu, Courtois é um dos guarda-redes mais temidos em toda a Premier League. Courtois põe e dispõe da baliza do Chelsea e a verdade é que apesar de esta temporada os blues terem estado muito áquem do esperado, o belga é dos jogadores que menos se poderá culpabilizar.

Em 29 jogos realizados com a camisola dos ingleses ao peito, Courtois sofreu 38 golos, menos um que Kasper Schmeichel. Isto dá-lhe então o segundo lugar neste pódio do VAVEL Portugal e uma coisa é certa, sendo a Bélgica uma das selecções favoritas a este europeu esperemos que Marc Wilmots lhe dê a confiança para a titularidade, porque essa é mais do que merecida.



1º lugar : Manuel Neuer

Neuer é um dos melhores guarda-redes da actualidade

O Bayern é uma máquina de golos, é das equipas mais temidas do Mundo, mas a verdade é que tem uma máquina a defender as grandes redes alemãs. Neuer é, sem sombra de dúvida, um dos melhores guarda-redes, se não o melhor mesmo, da actualidade. O estilo de jogo agressivo do Campeão alemão faz com que muitas vezes Neuer nem tenha de mexer ao longo de 90 minutos, mas ainda assim quando é pedido que se mexa, Manuel Neuer não se mexe.... ele voa.

E prova disso são os golos que não sofreu esta temporada. O titular da baliza alemã tem apenas 29 golos sofridos em 49 jogos oficiais realizados esta temporada, as expectativas para este Europeu são muitas e a verdade é que o Campeão do Mundo vai ser posto à prova.