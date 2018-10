FC Porto Especial Final da Temporada: as derrotas

Em 7 anos, a contar já com o presente, o FC Porto apenas em duas ocasiões registou um registo de 7 derrotas no campeonato e, este ano ainda falta jogar uma jornada.

Os números

Foi na época de 2013/14 que os ‘Dragões’ chegaram ao desagradável número de 7 derrotas numa só temporada, ano em que o Benfica conquistou o primeiro de dois campeonatos consecutivos.

Durante estes últimos 7 anos, o clube da Invicta, por dois foi realmente invicto (0 derrotas) e registou 4 derrotas em 09/10, 1 derrota em 11/12 e duas em 14/15 já ao comando de Lopetegui.

No presente ano, as 7 derrotas não são vistas de bom grado pelos sócios, adeptos e simpatizantes portistas, pois não só afastaram o clube da luta pelo título que foge há três anos (podemos já contar este) como feriram também o orgulho portista.

Sporting-2-0-Porto

Bis de Slimani ditou a prmeira derrota no campeonato. (Foto: fcporto.pt)

A primeira derrota portista surge há 15ª jornada em Alvalade frente ao rival Sporting. Derrota que surge na jornada seguinte ao Porto ter alcançado a liderança do campeonato perdendo-a logo de seguida para o clube Verde e Branco. Começava assim uma má série para o clube azul e branco.

Guimarães-1-0-Porto

O Guimarães venceu pela margem mínima (Foto: fcporto.pt)

Três jornadas depois da derrota em Alvalade o clube portista sofre mais uma em Guimarães, desta feita por 1-0. Casillas, o mediático Guarda-Redes não ficou nada bem visto nesse jogo, onde sofre um golo onde podia e deveria ter feito mais e melhor. Certo é que, com ou sem erro de Casillas, o Porto mostrava-se já com muitas lacunas e bastante fragilizado.

Porto-1-2-Arouca

Lito e seus jogadores surpreenderam no Dragão. (foto: fcporto.pt)

À 21ª jornada surge a primeira derrota em casa sofrida pela equipa portista. Jogo em que o Arouca se apresentou motivado já com esperanças de chegar a lugares europeus. Em casa, o Porto nunca esteve em vantagem no marcador, acabando por sofrer uma derrota pesada sentida com peso por todos os portistas.

Braga-3-1-Porto

Paulo Fonseca derrotou a sua antiga equipa. (foto: fcporto.pt)

25ª Jornada e nova derrota para os 'dragões'. A 4ª da temporada, em jogo grande da jornada, frente a um organizado SC Braga (clube que o Porto ainda não venceu esta época e que irá defrontar na final da Taça de Portugal). Um resultado pesado que fica marcado por novo erro clamoroso de Iker Casillas, que daria o 3-1 para os 'arsenalistas' quando ainda havia alguma esperança de alcançar o empate.

Porto-0-1-Tondela

Derrota humilhante, em casa, frente ao Tondela. (foto:fcporto.pt

Este terá sido, talvez, a mais embaraçosa para o clube portista. Perder frente ao último classificado pela primeira vez na história, em casa, não foi fácil, com toda a certeza para todo o universo azul e branco. Um aflito Tondela chegou ao Dragão e levou os três pontos para casa. Era já a 5ª derrota.

Paços de Ferreira-1-0-Porto

A série negra prosseguiu em Paços de Ferreira. (foto: fcporto.pt)

Logo a seguir à embaraçosa derrota em casa frente ao Tondela, o FC Porto sofre outra frente ao Paços de Ferreira. Mais uma para as contas da época, eram já 6 derrotas e os sonhos do título e 2º lugar ficavam cada vez mais longe.

Porto-1-3-Sporting

Segundo jogo e segunda derrota frente aos 'leões'. (foto: fcporto.pt)

Novo jogo contra os ‘leões’ e nova derrota para os ‘dragões’, desta vez por 3-1. Já afastado do 2º lugar, o Porto jogava apenas o orgulho perante os seus adeptos e nem isso foi capaz de defender perante um Sporting determinado a lutar pelo título até ao fim.

Foram estas as derrotas sofridas pelo clube da Invicta até há data, numa época onde já só pode ganhar a Taça de Portugal e onde perder não pode aparecer mais no cenário dos ‘dragões’.