Plantel do Sporting visitou o IPO

Foi entre as 16:30 e as 18h que a comitiva do Sporting visitou o Instituto Português de Oncologia, em Lisboa. Com fotografias, autógrafos, cachecóis ou pins, os jogadores do Sporting tornaram o dia das pessoas que lutam contra o cancro diferente, dando palavras de ânimo e de coragem.

A etapa mais emotiva da visita aconteceu durante o contacto com as crianças, onde a comitiva encontrou bastantes adeptos «leoninos».

Em entrevista à Sporting TV, o guardião Rui Patrício afirmou que “é um dia especial (...) para estas pessoas e crianças, que gostam de ver os seus ídolos. Nós viemos para transmitir palavras de força para continuarem a lutar para ultrapassarem as batalhas que têm de enfrentar”. Quando questionado sobre a luta pelo título nacional, o camisola 1 referiu que “não vamos falar aqui de títulos porque o maior título são estas pessoas e elas conseguirem ultrapassar o que estão a viver".