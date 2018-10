João Mário só sai pela cláusula

No entanto o Sporting só admite vender João Mário pelo valor da sua cláusula de rescisão, fixada em 60 milhões de euros. O Manchester United é o emblema que maior interesse tem mostrado no médio, e já admitiu chegar aos 57 milhões de euros. O jovem de 23 anos tem contracto com os leões até 2020, e o presidente Bruno de Carvalho tem-se mostrado intransigente nas negociações.

Como estamos a cerca de um mês do Euro 2016, o Sporting procurará levar este processo até depois da competição e esperar que o médio valorize ainda mais, e assim poder ter ainda mais poder de negociação.