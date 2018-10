Especial Final de temporada : Benfica - Os destaques

Um Campeão faz-se de um colectivo, um bi-Campeão faz-se de uma equipa consistente e um tri-Campeão? A resposta a essa pergunta será conhecida no próximo Domingo, mas a verdade é que o Benfica está muito perto de o atingir.

Esta temporada muitas foram as surpresas na equipa de Rui Vitória, muitas foram as goleadas e os grandes jogos, mas a verdade é que entre os 11 titulares em campo, houve 3 homens que se destacaram muito mais do que todos os outros. Hoje vamos ver quem foram.

Lindelof

Lindelof foi a solução para a ausência de Luisão

Se se deseja ter uma defesa segura, que dê tranquilidade à equipa e que saiba transportar jogo, Victor Lindelof é o homem a ter por lá. O sueco, faz parte do plantel da Luz deste 2012/2013, mas a verdade é que o seu talento acabou desperdiçado na equipa B.

Depois da lesão de Luisão, Lindelof chegou, jogou, convenceu e a verdade é que até marcou. O destaque no centro da defesa é mais do que merecido e agora vai ser o Capitão que vai ter de suar para voltar ao lugar que já foi dele.

Renato Sanches

Renato teve este ano o seu melhor ano da carreira

Se a qualidade de jogo esta temporada pudesse ser resumida num nome e num apelido este seria o "miúdo" a ter esse privilégio.

Renato Sanches pareceu estar escondido ao longo dos últimos anos, mas a verdade é que assim que lhe deram oportunidade para brilhar, o médio não desilusão.

6 golos marcados em 48 jogos e com 3792 minutos nas pernas, Renato faz desta temporada a melhor de sempre. O sonho realizou-se e a verdade é que já se sabe que vai vestir a camisola do Bayern no próximo ano. Agora a questão coloca-se : quem é que pára este miúdo?

Jonas

A veia de goleador de Jonas já lhe valeu a alcunha de Pistolas

Quem mais? É o homem que todos os defesas temem, é o homem que todos os guarda-redes detestam e é, não só o melhor marcador do Benfica como um dos melhores da Europa.

O brasileiro faz as delícias de todos os adeptos e cada vez mais se revela a solução para todos os problemas dos vermelho e brancos. Com ele em campo já ninguém se lembra de Óscar Cardozo.

Em todas as secções do campo o Benfica tem uma estrela, um destaque merecido, mas a verdade é que os Campeões se fazem no colectivo. Será este o ano do TRInta e cinco para os encarnados?