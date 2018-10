NHL: Aí estão as finais de Conferência

Depois de quatro meias-finais de grande emoção e muitos golos, eis que estão encontrados os finalistas das duas Conferências. Começando pelo Oeste, onde tudo foi decidido no jogo 7, os St.Louis Blues não se deixaram afectar pelo factor casa dos Dallas Stars e foram ao estado do Texas, vencer na «negra» por expressivos 1-6.

Pela frente a equipa do estado do Missouri vai ter os San Jose Sharks, que ao contrário dos Dallas Stars sob tirar proveito de jogar em casa o encontro decisivo, e goleou por 5-0 os Nashville Predators. Agora na final de Conferência a vantagem caseira estará no lado dos Blues, mas tudo pode acontecer e qualquer uma das formações tem capacidade para chegar à final da Stanley Cup. Uma partida que se espera de grande equilibrio e onde os guarda-redes poderão fazer toda a diferença.

No lado Este teremos a partida entre os Pittsburgh Penguins e os Tampa Bay Lightning. A equipa da Pensilvânia levou a melhor sobre os Washington Capitals por 4-2, o conjunto da capital tinha sido quem mais pontos tinha feito durante a fase regular, mas Sidney Crosby acabou por sair vencedor no duelo com Alex Ovechkin. O russo ficou com um amargo de boca.

Os Tampa Bay Lightning vice-campeões, procuram chegar de novo à grande final. Para já bateram os New York Islanders do luso-canadiano John Tavares, nas meias-finais por 4-2. Uma equipa cínica, que não se importa de ceder o domínio de jogo ao adversário respondendo em rápidos contra-ataques, que de resto têm sido letais.

Este será também um encontro de vencedor imprevisível e não seria surpresa que viessem a ser disputados os sete jogos. Vão ser duas grandes meias-finais, com muita emoção, golos e certamente confrontos entre jogadores. O primeiro desafio arranca já na madrugada desta sexta-feira com os Pittsburgh Penguins a receberem os Tampa Bay Lightning, já a partida inaugural entre os Blues e os Sharks joga-se apenas no domingo.