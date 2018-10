Masters de Roma ao rubro: Djokovic supera Nadal em duelo apaixonante

Os quartos-de-final do Masters de Roma ditaram um duelo extraordinário entre dois dos melhores tenistas do mundo. No confronto desta sexta-feira, o embate Djokovic - Nadal sorriu à raquete do sérvio, mas para a posteridade ficará o espectáculo incrível que os 2 protagonizaram.

O número 1 do Ténis mundial, Novak Djokovic, tem superado Nadal por inúmeras ocasiões, mas no encontro desta tarde o espanhol ficou perto de triunfar. O sérvio venceu por 7-5 e 7-6, com a particularidade de ter atingido o 15º set consecutivo ganho frente a um rival directo, como é Nadal.

O ponto alto da partida esteve no ponto que Djokovic conquistou para vencer o 1º set, considerado já como um dos mais históricos de sempre. O tenista de todos os recordes espera agora por adversário para enfrentar na meia-final do Masters de Roma com a ambição que lhe é característica.