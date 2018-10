FC Porto x Boavista: Último 'teste' antes do Jamor

Ditou o sorteio que na última jornada do campeonato, FC Porto e Boavista fossem medir forças, num dérbi que se esperaria de decisões importantes para ambos os clubes. No entanto, nem 'dragões' e 'axadrezados' têm qualquer preocupação, estando segura os seus lugares na classificação. Os azuis e brancos já não saem do terceiro lugar e tem acesso aos 'play-off' da Liga dos Campeões, enquanto o Boavista batalhou com sucesso pela manutenção, conseguindo estar na última jornada sem o 'afogo' da descida.

Última afinação para José Peseiro

José Peseiro parte para a última jornada do campeonato com a final da Taça de Portugal no horizonte. Embora a época tenha sido negativa, a vitória no Jamor fará com que o FC Porto regresse aos títulos, algo que não acontece há três anos. O último troféu foi vencido por Paulo Fonseca quando derrotou o Vitória de Guimarães por 3-0, na Supertaça Cândido Oliveira.

Peseiro tem futuro incerto no Dragão.

O técnico portista terá pela frente o Boavista, uma equipa difícil que sabe ocupar muito bem os espaços no campo de jogo. O teste perante uma equipa equilibrada, com boa solidez defensiva e perigosa no contra-ataque será aproveitada para José Peseiro tirar as dúvida em relação ao 'onze' presente no Jamor. Em antevisão da partida, o português realça a importância na vitória do jogo de amanhã: «Ganhando, de certeza que a confiança e o nível de jogo sobem. Mau seria se os jogadores não dessem o melhor deles no sábado e isso serve como preparação para o jogo mais importante da época, a final da Taça de Portugal». José Sá é a única novidade na lista de convocados enquanto Alberto Bueno continua ausente por lesão.

Jogo 'tranquilo' para mostrar futebol

O honroso campeonato realizado pelo Boavista, principalmente desde a altura que Erwin Sánchez assumiu controlo (jornada 13) fez com que os 'axadrezados' cheguem ao Dragão para mostrar o seu futebol, sem ter a preocupação de vencer pontos por obrigação. O técnico boliviano foi responsável, a par com os seus jogadores, de 24 dos 33 pontos que a equipa possui no presente campeonato, suficiente para ter a questão da manutenção arrumada.

Sánchez conseguiu 6 vitórias, 6 empate e 9 derrotas.

Porém, nenhum clube gosta de perder um dérbi e certamente todos os intervenientes entrarão em campo para conseguir a vitória para os seus adeptos. Sánchez realçou o mérito que a sua equipa tem em já ter conseguido a manutenção mas quer acabar em beleza, vencendo na casa do rival «Mantenho esta ideia, há que fazer o melhor possível. O ano passado o Boavista alcançou os 34 pontos e, neste momento, estão mais três pontos em discussão. Acabar com o FC Porto, num dérbi, é sempre bom. Todos gostamos destes jogos e nem FC Porto, nem o Boavista gosta de perder.»

O jogo tem início marcado para as 11h45 e será arbitrado por Carlos Xistra.