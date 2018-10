Resultado FC Porto x Boavista (4-0)

Da nossa parte, resta-nos agradecer a companhia. O resto de um bom dia!

Se no final da primeira parte o FC Porto estava a ter dificuldades em agarrar o jogo, na segunda parte a história foi outra.. Vitória justa da equipa da casa. Os azuis e brancos terminam esta temporada com 73 pontos e parecem estar mais do que preparados para a Final da Taça de Portugal.

Final do jogo

1 minuto de compensação.

Está merecido! André Silva entra na área, deixa Mika para trás e remata de pé esquerdo para o 4-0 do FC Porto.

88'' GOLOOOOO DO PORTO!

86'. Bomba de Ruben Neves que, para sorte de Mika, saiu desenquadrada com a baliza.

Não tem como enganar! O argelino atirou ao meio e Mika caiu para o lado esquerdo. Está feito o 3-0.

85'. GOLOOO DO PORTO!

Brahimi chamado a marcar....

84'. Grande penalidade a favor do FC Porto depois de uma falta de Ruben Ribeiro sobre Maxi.

82'. Jogada de entendimento parcial entre André Silva e Varela, tendo este último chegado atrasado ao cruzamento a que foi chamado.

81'. Substituição no Boavista : sai Iriberri entra Luisinho.

79'. Cartão amarelo para Anderson Correia por falta sobre André Silva.

78'. Valeu pela tentativa! Novo lance individual de Brahimi à entrada da área, mas, na altura do remate, a bola acaba por subir demais....

76'. Grande trabalho de Brahimi depois de um passe colocado de Layun. O argelino tenta fazer o golo, mas Henrique acaba por lhe fechar o ângulo. Defendeu Mika, embora a dois tempos.

74'. Mika diz que não! Novo cruzamento de Maxi, André Silva recebe, roda, remata, mas estava atento o guarda-redes do Boavista.

73'. Jogo mais tranquilo neste momento, começa a notar-se o cansaço dos intervenientes.

71'. Remate forte de Layun, defende sem dificuldade Mika.

69'. Substituição no Boavista: Sai Idris entra Abner.

68'. Substituição no FC Porto : entra Evandro sai André André.

68'. Cruzamento de Varela corta Henrique uma vez mais.

67'. Cruzamento de André Silva, cortou Henrique.

64'. Substituição no Boavista : sai Renato Santos entra Samu.

64'. O Boavista tenta uma vez mais crescer no jogo.

26.122 espectadores esta manhã no Dragão.

61'. Remate forte de André Silva, esteve lá Henrique para dizer que não.

60'. A antecipação de Renato Santos pela direita dá cruzamento, mas não estava lá ninguém sem ser Casillas.

60'. Novo lance de contra-ataque do FC Porto, desta vez com Herrera em posição irregular.

58'. Por pouco Brahimi! Depois de uma jogada iniciada em André Silva o argelino tomou nota do adiantamento de Mika e pica a bola que raspou na barra e não entra por milagre. Era um grande golo.

Layun! E com assistência de André Silva! De frente para a baliza, Miguel Layun atira com remate fácil para o canto superior direito da baliza de Mika. Sem hipotese.

56'. GOLOOOO DO PORTO!

54'. Bateu Renato Santos, em cheio na barreira. Na sequência da jogada, o médio do Boavista ainda remata à baliza, mas a bola sai muito por cima.

52'. Grande jogada de contra-ataque por parte do Boavista e em duelo com Renato Santos, Marcano acaba por tirar a bola. O jogador da equipa visitante ainda recupera, mas é travado em falta por Varela. Livre para o Boavista.

50'. Desvio de André Silva depois de um passe de Herrera, a bola sai ao lado da baliza de Mika.

48'. Á maneira curta, Layun bateu para Varela, cortou Henrique passou o perigo.

48'. Tentativa de cruzamento de Maxi Pereira, corta Anderson Correia, é canto para o Porto.

45'. Substituição no FC Porto: entra Ruben Neves sai Danilo

45'. Substituição no FC Porto: entra Brahimi sai Corona

Segunda parte

12:35. Já regressamos, regresse connosco!

12:35. Primeira parte bastante satisfatória por parte das duas equipas esta manhã no Dragão. O FC Porto chegou ao golo primeiro, mas depois parece ter adormecido e permitiu que o Boavista fosse criando algumas oportunidades para o empate. Veremos como corre o segundo tempo.

Intervalo

44'. A equipa de Sanchez está a aproveitar a lentidão portista para ir subindo no jogo... Os azuis e brancos parecem ter adormecido.

41'. Grande passe de Layun, para um movimento de entrada na área de Herrera, adiantou-se Mika.

40'. Acorda Corona! O grande contra-ataque do FC Porto podia ter dado frutos se não fosse a desatenção de Corona a adiantar demais a bola.

39'. Faltou entendimento no ataque do Boavista na entrada da área de Casillas....

37'. Cartão amarelo para Idris por falta sobre Herrera.

37'. Aiai! Mika teve de sair da grande área para evitar perigos maiores.

35'. Corta a defesa axadrezada depois de uma sequência de passes entre os azuis e brancos.

35'. Layun bate o livre em jeito de cruzamento corta Vinicius e dá canto para o FC Porto.

34'. Livre a favor do Porto... é à entrada da área e pode ser perigoso!

33'. Corona conduz a bola e tenta o passe para Herrera, mas estava atenta a equipa do Boavista.

31'. Cruzamento de Layun, era para Herrera, a bola acaba por sair pela linha de fundo. Pontapé de baliza para Mika.

30'. Chegados à meia hora de jogo, os pupilos de Sanchez começam agora a dar mais luta ao FC Porto.

28'. Casillas! O remate de Mesquita foi colado à baliza do espanhol, valeu a atenção do guarda-redes azul e branco a negar o empate e a conceder pontapé de canto.

27'. Aos poucos, o Boavista vai crescendo no terreno de jogo.

23'. Corta Marcano, de cabeça.

23'. Livre para o Boavista pode ser perigoso....

22'. O Boavista está a ter muitas dificuldades na organização defensiva.

19'. Grande cabeceamento de Chidozie depois de um canto de Layun, Só lhe faltou a pontaria....

17'. Remate desgovernado de Anderson Correia, muito longe da baliza de Casillas.

16'. Grande jogada de contra-ataque por parte do FC Porto! André André fugiu desde o meio-campo e no passe quem falhou foi Corona...

14'. O Boavista vai tentando esticar o jogo e aproveitar as brechas que os azuis e brancos vão deixando, mas a tarefa não se avizinha nada fácil.

Danilo Pereira! O canto de Layun faz com que a bola acabe perdida na área e é o médio português a aproveitar a falta de atenção da defesa do Boavista para, de primeira rematar, e fazer o 1-0.

11'. GOLOOOOOOO DO PORTO!

10'. O FC Porto vai sondando a baliza de Mika... é canto para os Dragões!

9'. Uma mão na bola de Ruben Ribeiro faz com que o Boavista perca a oportunidade de um contra-ataque perigoso.

8'. O jogo está rápido!

7'. Tiago Mesquita no cruzamento cortou Chidozie. O FC Porto tenta o contra-ataque, mas estava atento Renato Santos.

7'. Novo canto para o Boavista.

5'. Tenta entrar Danilo, mas cortou a defesa axadrezada, sem perigo para a baliza de Mika.

4'. Livre de Layun, a bola bateu na barra. Na sequência da jogada é canto a favor do FC Porto.

3'. Fica caído André Silva depois de um lance com Henrique, recuperou a estrela portista. Dá livre para o Porto.

2'. Canto para o Boavista, sem perigo para a baliza de Casillas.

1'. Ambas as equipas entraram a pressionar.

Apito inicial

Arranca o Boavista

11:35. Tudo pronto para o início da partida no Dragão!

11:34. No banco : Ba, Hackman, Philipe Sampaio, Samu, Mario Martínez, Abner, Luisinho.

11:15. Onze do Boavista: Mika, Tiago Mesquita, Henrique, Paulo Vinicius, Anderson Correia, Idrid, Aymen Tahar, Ruben Ribeiro, Anderson Carvalho, Renato Santos e Iriberri

11:00. José Peseiro resolveu dar uma oportunidade a André Silva na frente de ataque para o último jogo e acabou por deixar Aboubakar no banco. Também como suplente está Brahimi que concede assim a titularidade a Varela.

10:59. No banco: José Sá, Martins Indi, Rubén Neves, Sérgio Oliveira, Evandro, Brahimi e Aboubakar.

10:48. Onze do FC Porto: Casillas, Maxi, Chidozie, Marcano, Layun, Danilo, André André, Herrera, Corona, Varela e André Silva.

09:45. Carlos Xistra será o juiz da partida esta manhã. O árbitro da Associação de Futebol de Castelo Branco foi o escolhido para apitar o último jogo da temporada no Estádio do Dragão.

Xistra foi nomeado para este último jogo da temporada

09:40. Já Sanchéz admite saber que o favoritismo está do lado da equipa da casa, mas o técnico do Boavista também sabe que a sua equipa poderá vir a surpreender no Estádio do Dragão " Há pouca coisa em jogo, mas, no fundo, acaba por ser muita, porque nem o FC Porto nem nós, num dérbi, gostamos de sair como perdedores. Sabemos qual é a dimensão do FC Porto, mas também sabemos que, por norma, quase sempre o Boavista tem feito grandes jogos no estádio do FC Porto."

Erwin Sanchez disse acreditar que pode roubar pontos ao Porto em casa

09:30. Na habitual conferência de imprensa de antevisão da partida o técnico azul e branco assumiu que os dois emblemas já garantiram os seus objectivos esta temporada e que o foco do FC Porto está agora na Final da Taça de Portugal, mas a verdade é que uma vitória não deixa de ser importante " Ganhando, de certeza que a confiança e o nível de jogo sobem. Mau seria se os jogadores não dessem o seu melhor no próximo sábado e isso serve como preparação para o jogo mais importante da época."

Peseiro salientou que o foco do FC Porto está na Taça de Portugal

09:20. Já Erwin Sanchéz não pode contar com Afonso Figueiredo, Ancelmo Júnior, Cangá e Tengarrinha, todos por lesão.

São cinco as baixas na equipa do Boavista

09:15. Para o jogo deste sábado José Peseiro não poderá contar com Bueno, que continua lesionado, à parte disso, o técnico azul e branco chamou os 3 guarda-redes para a recepção à equipa do Boavista.

Bueno continua de fora das contas de Peseiro

09:00. Esta será a terceira vez que FC Porto e Boavista se encontram esta temporada. Nos últimos 2 jogos a vitória foi mais do que certa para a equipa de José Peseiro apesar de terem sido com resultados muito diferentes. Nos quartos de final da Taça de Portugal, os azuis e brancos garantiram a passagem com o golo solitário de Brahimi, já para o Campeonato, as coisas foram muito diferentes. Na visita ao Bessa, em Janeiro passado, os dragões venceram por 5-0 com golos de Herrera, Corona, Aboubakar e Danilo Pereira.

A maior goleada do FC Porto no campeonato foi mesmo aos axadrezados (Foto: FCPorto.pt)

08:50. Este será o 132º encontro entre os dois emblemas e a vantagem está do lado dos azuis e brancos em todos os aspectos. Dos 131 jogos já realizados, o FC Porto apenas concedeu 21 empates e 23 vitórias aos axadrezados, tendo vencido 87 vezes. Também a jogar em casa o FC Porto se revela imbativel, do 66 jogos já realizados no Estádio do Dragão, 52 deles foram para o campeonato e a vitória acabou por sorrir por 85% das vezes, 44 jogos, sendo que o Boavista apenas venceu 2 dos jogos e o empate acabou por ser o resultado final nos restantes 6 encontros.

08:45. A temporada termina no Norte com um derbi entre o FC Porto e o Boavista. Os dois clubes históricos da cidade Invicta defrontam-se esta manhã e a verdade é que os azuis e brancos são os claros favoritos à vitória.

08.30. O Estádio do Dragão vai pela primeira vez ser o palco de um jogo realizado de manhã. De acordo com Pedro Proença, Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, esta é uma prática que será testada hoje e que, em principio, continuará a ser praticada ao longo da próxima temporada.

O jogo começa no Dragão às 11:45h ! (Foto: dragaodoente.blogspot.pt)

08:00. Muito bom dia a todo o auditório do VAVEL Portugal! Estamos de volta uma vez mais para acompanhar em directo o jogo FC Porto x Boavista, uma partida referente à 34ª , e última jornada, da Liga NOS 2015/2016. Hoje a partida arranca às 11:45 horas e nós vamos permanecer por cá para vos contar tudo: os onzes, os lances, as faltas, os golos e o apito final! Fiquem connosco!