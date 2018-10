Peseiro: «Quero vencer a Taça e ser campeão no FC Porto»

Na sequência do último desafio dos «dragões» na Liga NOS 2015/16, na qual os portistas não foram além do terceiro lugar, José Peseiro aproveitou para redireccionar as forças para a Taça de Portugal e antever a próxima época, sem esconder a natural ambição de ser campeão.

Em relação à partida, onde o FC Porto recebeu e venceu o Boavista por 4-0, José Peseiro abordou a escolha de Brahimi para a marcação da grande penalidade e o primeiro golo de André Silva pela equipa principal.

«Na altura, entendi que deveria ser o Brahimi. Ele pediu e eu aceitei. É um dos marcadores», referiu.

No que respeita à estreia a marcar do jovem avançado, Peseiro reconheceu a importância desse marco, que, de resto, se reveste de maior significado por ter sido atingido no próprio Estádio do Dragão: «É importante para ele. Não é fácil ser avançado em Portugal. Ele sabe que quem conta é a equipa e tem trabalhado para isso».

Ganhar a Taça e... ser campeão

Já perto do fim de uma época menos conseguida, estas são as únicas ideias que parecem figurar na mente do treinador, que declarou não ter sentido necessidade de poupar jogadores para a final no Jamor.

«Com uma distância de oito dias para o jogo, a gestão física não mandou. Foi outra questão. Temos vindo a jogar melhor. Demonstrámos isso. Estamos melhor», afirmou, confiante, traçando os próximos objetivos do clube: «Quero vencer a Taça e ser campeão no FC Porto».