Benfica festeja o seu 35º titulo

O Benfica festejou o seu 35º campeonato do seu historial. Jonas foi o melhor marcador do campeonato com 32 golos, e expressou-se muito feliz com mais um titulo.

«O Benfica foi a melhor equipa, a mais regular, mereceu o título. Muita concentração e capacidade de sofrimento que foi necessária ao longo da época, em especial nas última jornadas.».

Renato Sanches estava eufórico com o campeonato. Apesar de já ter acertado a sua transferência para o Bayern de Munique, o jovem médio realçou o grande momento pelo qual passa o clube da Luz.

«O Benfica está a viver um momento que muita gente, a dada altura, não esperava. Outros queriam, mas o Benfica é que é o campeão.».

Já o treinador Rui Vitória recusa responder a Jorge Jesus que afirmou que o Sporting foi melhor. O técnico encarnado defendeu que a melhor equipa venceu no final, enaltecendo a capacidade das águias em todos os jogos de todas as competições.

«A minha mente funciona assim: em primeiro estão os meus jogadores, a família, o presidente do Benfica, a equipa técnica, o staff, as pessoas que ajudam nos mais pequenos detalhes. Em, 13º é capaz de estar os amigos; em 18º os professores das minhas filhas; em 23º o motorista que me levou a Fátima; em 77º o vendedor de pipocas. Lá para 90º lugar o treinador do Sporting. No final, ganhou a melhor equipa. Nós percebemos todas as competições em que estivemos envolvidos, o que tínhamos de fazer em cada jogo. Soubemos em todos os contextos o que tínhamos de fazer. Fomos justos campeões.».

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, elogiou Rui Vitória. Para o presidente encarnado, os títulos fazem parte da génese benfiquista e devem ser encarados com naturalidade.

«Um grande abraço ao Rui Vitória. Um homem com H grande e que mostrou ser grande treinador. E um abraço a todos os nossos jogadores, que se conseguiram transcender em prol do Benfica e chegar onde chegámos hoje. Fomos a melhor equipa. Acreditámos sempre. Com determinação e ambição diária. Sempre confiei no grupo. Muito obrigado, vamos continuar a trabalhar para ganhar títulos. Temos provado que ganhar títulos é algo que está na génese do Benfica e é natural.».