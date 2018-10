NBA: Finais de conferência arrancam esta madrugada

Prometem ser duas grandes finais de conferência. O espectáculo da NBA está cada vez mais próximo de atingir o ponto máximo com a grande final, mas para lá chegar é preciso encontrar os dois finalistas. Quatro equipas para dois lugares, jogadas fantásticas, encontros emocionantes, pavilhões cheios e pontos, muitos pontos.

No Este medem forças os Cleveland Cavaliers contra os Toronto Raptors, primeiro e segundo classificados desta conferência na fase regular, respectivamente. A equipa de Lebron James, Kyrie Irving e companhia tem sido «demolidora» nos playoffs e ainda não cedeu qualquer jogo, fazendo um total de 8-0, aplicando duas «varridelas» aos Detroit Pistons e Atlanta Hawks. De resto o conjunto do Ohio está sem jogar há mais de uma semana, factor que nesta altura da temporada pode ser decisivo, dando maior descanso a elementos fundamentais.

Por seu turno os Raptors foram até ao momento levados ao limite, ou seja tanto com os Indiana Pacers, quer com os Miami Heat foi necessário recorrerem aos sete encontros, para se apurarem. O desgaste da equipa canadiana pode pesar, até porque o primeiro jogo com os Cavs, está marcado para esta terça-feira, apenas dois dias depois da formação orientada por Dwayne Casey ter eliminado os Heat.

Kyle Lowry e DeMar DeRozan são as principais figuras de uma formação, que prima pela organização defensiva e pela entrega total em todas as posses de bola. Os Cleveland são favoritos, mas nesta fase da competição o cansaço acumulado é superado pelo esforço e da vontade em ganhar, e ficar cada vez mais perto do objectivo principal. Ao contrário das outras eliminatórias desta vez o factor casa, não está do lado de Toronto e isso é mais um ponto que joga a favor dos Cavs. Por outro lado na fase regular as duas equipas jogaram por três vezes entre si, e os Raptors saíram vitoriosos por 2-1.

DeMar DeRozan e Lebron James em novo duelo (Foto: cleveland.com)

Na conferência Oeste iremos ter uma final entre os campeões em título Golden State Warriors e os Oklahoma City Thunder. A presença da equipa dos splash brothers, Klay Thompson e Stephen Curry, MVP pela segunda época consecutiva e vencedores da fase regular, com um novo registo histórico de vitórias com 73-9, não surpreende. Na primeira ronda não tiveram dificuldades em derrotar os Houston Rockets por 4-1, e nem a ausência de Curry se fez notar.

Nas meias-finais novo triufo por 4-1, frente aos Portland Trail Blazers, mas aí já com o base em campo, mesmo a tempo de ajudar os campeões a chegar à final, já que os Blazers apesar do resultado, não foram um adversário nada fácil com especial destaque para as exibições de Damian Lillard, que travou um verdadeiro duelo com Stephen Curry no jogo quatro, resolvido apenas no prolongamento com triunfo dos Warriors.

Já os Oklahoma City Thunder terceiros classificados da fase regular, são uma boa surpresa nesta final e pode dizer-se algo inesperada. Se a vitória frente aos Dallas Mavericks por 4-1 acabou por ser natural, o mesmo não se pode dizer da formação liderada por Kevin Durant, que derrotou nas meias-finais os San Antonio Spurs, que ficaram na segunda posição por 4-2 tendo vencido dois jogos no estado do Texas.

Com muita polémica à mistura na arbitragem, mas também com a desinspiração de alguns elementos fundamentais dos Spurs, a equipa onde actua também Russell Westbrook, tem agora pela frente uma «montanha» enorme para subir, ainda para mais porque nos três embates que tiveram durante a fase regular, Golden State venceu sempre. Os dois conjuntos tiveram um período de descanso praticamente idêntico e por isso é de esperar que nesta madrugada, quando o jogo inaugural acontecer em Oakland na Oracle Arena, casa dos campeões, o espectáculo seja de grande qualidade.

Kevin Durant e Stephen Curry uma luta que promete (Foto: nba.com)