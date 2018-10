Jonas é o melhor marcador da Liga

Jonas é o melhor marcador do campeonato versão 2015/16, com 32 golos. O avançado brasileiro conseguiu o melhor registo desde 2001/2002. "Pistolas", melhor marcador dos 'encarnados' pelo segundo ano consecutivo, assumiu este domingo que escolher o clube português foi a melhor decisão que já tomou ao longo de toda a carreira. “Benfica foi a melhor escolha da minha carreira. Aqui ganho títulos, voltei à seleção, estou muito feliz e agradeço ao clube que acreditou em mim”. Não bateu o último recorde de golos marcados por um jogador das 'águias' no final do campeonato. Na época 1989-90, Mats Magnusson marcou 33. O antigo jogador sueco desconhecia que continuava a ser o futebolista do clube da Luz com mais golos apontados num campeonato. “Não sabia, passaram muitos anos... É bom saber que ainda tenho essa marca, mas nos últimos anos o Benfica tem tido bons avançados, como o Cardozo e agora Jonas”. Jonas recebeu, esta segunda-feira à noite, o prémio CNID para futebolista do ano na Liga NOS, na gala do organismo em Lisboa, e deixou claro que pretende continuar no clube da Luz durante muito tempo. “Espero ficar aqui muitos anos, marcando muitos golos, porque é aqui que sou feliz. Gosto muito da cidade e do Benfica”, afirmou o avançado brasileiro, que se mostrou orgulhoso pelo galardão e agradeceu ao clube, colegas e staff encarnado.

Quem também marcou muitos golos (20) foi Kostas Mitroglou, que assinou esta terça-feira contrato com o Benfica até Junho de 2020, depois de ter alinhado na formação agora tricampeã nacional, por empréstimo dos ingleses do Fulham. Jonas e Mitroglou formaram um dos mais mortíferos duos de avançados do futebol europeu esta temporada. Só o atacante brasileiro teve participação em 44 dos 88 golos da equipa de Rui Vitória na Liga, ou seja, metade dos golos dos 'encarnados' teve participação direta de Jonas. De referir ainda que em ligas com 34 jornadas, nunca uma equipa tinha marcado tantos golos como o Benfica. Para se perceber até que ponto a parceria Jonas e Mitrogou está a fazer história, os seus 52 golos são já o terceiro melhor registo absoluto de sempre de uma dupla encarnada no campeonato. A melhor marca benfiquista de sempre, 59 golos, é repartida por duas duplas: Jordão e Néné (75/76) e Eusébio e Torres que também marcaram em conjunto 59 tentos (67/68). Kostas Mitroglou chegou à Luz com o pesado fardo de substituir Lima. Os primeiros dias do atacante grego no Benfica não foram fáceis, mas depois de janeiro de 2016 o atacante de 28 anos partiu para uma segunda metade de época fantástica. Até então, Mitroglou só tinha marcado cinco golos na Liga: um na estreia ao Estoril, dois ao Belenenses na 4ª ronda e outros dois ao Vitória de Setúbal, na 13ª jornada. De janeiro até a última jornada, o grego só não marcou ao União da Madeira, Vitória de Setúbal, Rio Ave, V. Guimarães e Nacional, jogos onde apareceu Raul Jiménez a salvar as águias. Foi dele o tento decisivo que ajudou o Benfica a vencer o Sporting e tomar de assalto a liderança da Liga. Bisou em três ocasiões e ainda conta com um hat-trick. Esta é a melhor época do avançado grego que, até agora, tinha marcado 19 golos como máximo pessoal numa época, todos ao serviço do Olympiakos (duas ocasiões). Se tivermos em atenção todos os jogos oficiais, o número de golos de Mitroglou sobe para 23 em 43 jogos (tem ainda dois na "Champions" e um na Taça de Portugal).