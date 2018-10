Bernardo Silva, Tiago e André Almeida fora do Euro: lesões, quebras de forma e excesso de opções na base da exclusão

Os 23 eleitos de Fernando Santos já são conhecidos e a alegria de uns deixou outros tristes. Por exemplo, Bernardo Silva é o caso mais gritante, na medida em que seria um dos principais craques para atacar o Euro. O número 10 do Mónaco está a contas com uma lesão e não poderá espalhar magia pelos relvados do Europeu.

O médio Tiago foi um dos elementos que Fernando Santos resgatou na fase de apuramento, mas aos 35 anos recupera ainda de uma lesão grave, apesar de ter voltado a competir recentemente pelo Atlético de Madrid. O lateral polivalente André Almeida tinha esperança na chamada, mas nem a época regular no Benfica bastou para superar Vieirinha e Cédric. Para além destes atletas mais óbvios, é ainda de salientar as ausências de jogadores como: Rúben Semedo, Luís Neto, Rúben Neves, André André, Varela, Pizzi, Hélder Postiga e os lesionados Danny e Fábio Coentrão.